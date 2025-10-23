ΝΒΑ: Τέθηκαν εκτός Λίγκας οι Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς λόγω της εμπλοκής τους στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού

Το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού και χειραγωγημένων παιχνιδιών πόκερ στο NBA κάνει εδώ και ώρες τον γύρο του κόσμου.

Το FBI συνέλαβε τους Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς για την συμμετοχή τους στο σκάνδαλο και το NBA με ανακοίνωσή του τους έθεσε εκτός Λίγκας.



Η ανακοίνωση του NBA



«Βρισκόμαστε σε διαδικασία αξιολόγισης των ομοσπονδιακών κατηγοριών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ο Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς τίθενται αμέσως σε άδεια από τις ομάδες τους και εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές. Αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη σοβαρότητα τις εν λόγω κατηγορίες και η ακεραιότητα του παιχνιδιού παραμένει η βασική μας προτεραιότητα».

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/vJ4bL2JwiC — NBA Communications (@NBAPR) October 23, 2025





Ειδήσεις σήμερα:



«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι



Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»



«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη