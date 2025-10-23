ΝΒΑ: Τέθηκαν εκτός Λίγκας οι Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς λόγω της εμπλοκής τους στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού
ΝΒΑ: Τέθηκαν εκτός Λίγκας οι Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς λόγω της εμπλοκής τους στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού

Η ανακοίνωση του NBA με την οποία έθεσε εκτός Λίγκας τους Ροζίερ και Μπίλαπς

Το σκάνδαλο παράνομου   στοιχηματισμού και χειραγωγημένων παιχνιδιών πόκερ στο NBA κάνει εδώ και ώρες τον γύρο του κόσμου. 

Το FBI συνέλαβε τους Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς για την συμμετοχή τους στο σκάνδαλο και το NBA με ανακοίνωσή του τους έθεσε εκτός Λίγκας. 

Η ανακοίνωση του NBA 

«Βρισκόμαστε σε διαδικασία αξιολόγισης των ομοσπονδιακών κατηγοριών που ανακοινώθηκαν σήμερα. Ο Τέρι Ροζίερ και Τσάνσι Μπίλαπς τίθενται αμέσως σε άδεια από τις ομάδες τους και εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες Αρχές. Αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη σοβαρότητα τις εν λόγω κατηγορίες και η ακεραιότητα του παιχνιδιού παραμένει η βασική μας προτεραιότητα».



