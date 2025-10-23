Μπαρτζώκας: Καλώ τον κόσμο να είναι πιο σκεπτικός όταν διαβάζει πως ο Ολυμπιακός έκλεισε παίκτη
Μπαρτζώκας: Καλώ τον κόσμο να είναι πιο σκεπτικός όταν διαβάζει πως ο Ολυμπιακός έκλεισε παίκτη
Δεν έχω ζητήσει τίποτα και θέλω να σας πως με βάση με αυτά που διαβάζω από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, ένα 5% είχε βάση με ενδιαφέρον από εμάς, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός αναχωρεί για Μόναχο ενόψει του ματς με τη Μπάγερν (24/10, 21:45) για τη Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη μάχη με τους Βαυαρούς, τον Παπανικολάου αλλά και για τα ονόματα που ακούγονται για την ενίσχυση της ομάδας.
«Έχουμε τρεις προσθήκες στην 12άδα σε σχέση με το ματς του Βελιγραδίου και αυτό πολλές φορές λέει πολλά πράγμα αλλά την ίδια στιγμή και τίποτα. Πρέπει να παίξουμε καλά, είναι μια έδρα που πέρυσι χάσαμε. Μια ομάδα που παίζει πιο καλή άμυνα σε σχέση με πέρυσι και με βάση το ρόστερ που έχει τώρα. Μια ομάδα που πρέπει αν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις», είπε αρχικά.
Για τον Παπανικολάου: «Θα ταξιδέψει μαζί μας, αλλά μένει να δούμε πως θα δοκιμάσει και θα είναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Χτύπημα στον τετρακέφαλο απο γόνατο. Ελπίζω να την τον αφήσει έξω».
Για την Μπάγερν: «Κάθε φορά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πέρυσι με Έντουαρντς και Νέιπιερ ήταν διαφορετική ομάδα. Φέτος έχει κορμιά στην περιφέρεια, παίζει άμυνα με αλλαγές και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό».
Για Μπάτλερ και Ντινγουίντι: «Δεν έχω ζητήσει τίποτα και θέλω να σας πως με βάση με αυτά που διαβάζω από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, ένα 5% είχε βάση με ενδιαφέρον από εμάς. Καλώ τον κόσμο να είναι πιο σκεπτικός όταν διαβάζει πως ο Ολυμπιακός έκλεισε παίκτη ή ότι έχει κάνει την τάδε προσφορά».
«Ο... πονοκέφαλος είναι να κερδίζει ο Ολυμπιακός τα ματς. Με όποιο ρόστερ έχει, έχουμε βάθος και αρκετούς παίκτες, το σημαντικό είναι κα κερδίσει ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια. Οι τρεις προσθήκες μας διευκολύνουν το έργο», τόνισε στο τέλος.
Πηγή: gazzetta.gr
«Έχουμε τρεις προσθήκες στην 12άδα σε σχέση με το ματς του Βελιγραδίου και αυτό πολλές φορές λέει πολλά πράγμα αλλά την ίδια στιγμή και τίποτα. Πρέπει να παίξουμε καλά, είναι μια έδρα που πέρυσι χάσαμε. Μια ομάδα που παίζει πιο καλή άμυνα σε σχέση με πέρυσι και με βάση το ρόστερ που έχει τώρα. Μια ομάδα που πρέπει αν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις», είπε αρχικά.
Για τον Παπανικολάου: «Θα ταξιδέψει μαζί μας, αλλά μένει να δούμε πως θα δοκιμάσει και θα είναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Χτύπημα στον τετρακέφαλο απο γόνατο. Ελπίζω να την τον αφήσει έξω».
Για την Μπάγερν: «Κάθε φορά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πέρυσι με Έντουαρντς και Νέιπιερ ήταν διαφορετική ομάδα. Φέτος έχει κορμιά στην περιφέρεια, παίζει άμυνα με αλλαγές και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό».
Για Μπάτλερ και Ντινγουίντι: «Δεν έχω ζητήσει τίποτα και θέλω να σας πως με βάση με αυτά που διαβάζω από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, ένα 5% είχε βάση με ενδιαφέρον από εμάς. Καλώ τον κόσμο να είναι πιο σκεπτικός όταν διαβάζει πως ο Ολυμπιακός έκλεισε παίκτη ή ότι έχει κάνει την τάδε προσφορά».
«Ο... πονοκέφαλος είναι να κερδίζει ο Ολυμπιακός τα ματς. Με όποιο ρόστερ έχει, έχουμε βάθος και αρκετούς παίκτες, το σημαντικό είναι κα κερδίσει ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια. Οι τρεις προσθήκες μας διευκολύνουν το έργο», τόνισε στο τέλος.
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα