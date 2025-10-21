Ρεάλ Μαδρίτης και Apple ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πρότζεκτ «Απέραντο Μπερναμπέου» που φέρνει την εικονική πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο

Η εταιρία έχει εγκαταστήσει περισσότερες από 100 κάμερες στο γήπεδο της Ρεάλ προκειμένου μέσω εικονικής πραγματικότητας να... μεταφέρει εκατομμύρια οπαδούς της ομάδας στις κερκίδες κατά τη διάρκεια των αγώνων