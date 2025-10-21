Ρεάλ Μαδρίτης και Apple ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πρότζεκτ «Απέραντο Μπερναμπέου» που φέρνει την εικονική πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο
Η εταιρία έχει εγκαταστήσει περισσότερες από 100 κάμερες στο γήπεδο της Ρεάλ προκειμένου μέσω εικονικής πραγματικότητας να... μεταφέρει εκατομμύρια οπαδούς της ομάδας στις κερκίδες κατά τη διάρκεια των αγώνων
Για πρώτη φορά το πρότζεκτ «Bernabéu Infinito» (Απέραντο Μπερναμπέου) ακούστηκε πριν από 11 μήνες, όταν στην ετήσια γενική συνέλευση της Ρεάλ Μαδρίτης ο πρόεδρος των μερένγκες Φλορεντίνο Πέρεθ μίλησε για το φιλόδοξο έργο.
Με τη Ρεάλ Μαδρίτης παρά την ανακαίνιση και την αύξηση χωρητικότητας της ιστορικής της έδρας, να μην μπορεί να καλύψει την τεράστια ζήτηση που υπήρχε για εισιτήρια (34.000 μέλη του συλλόγου δεν έχουν πρόσβαση στο γήπεδο), αλλά και να έχει να αντιμετωπίσει τις πάμπολλες περιπτώσεις όπου τα εισιτήρια μεταπωλούνταν στη μαύρη αγορά έναντι εξωφρενικών τιμών, ο Πέρεθ και οι συνεργάτες του έκριναν ότι είχε έρθει η ώρα για να πάρουν δραστικές αποφάσεις.
«Υπάρχουν παιδιά μελών που δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν ποτέ εισιτήριο για να δουν την ομάδα κι αυτό μας έκανε να σκεφτούμε άλλες λύσεις καταλήγοντας στο σχέδιο 'Απέραντο Μπερναμπέου' το οποίο θα υλοποιήσουμε με τη βοήθεια της Apple», είχε πει τότε ο πρόεδρος της Ρεάλ και αύριο (Τετάρτη 22/10) στον αγώνα με τη Γιουβέντους για τη League Phase του Champions League ήρθε η ώρα για την πρώτη δοκιμή.
🏟️👓 Así explica Florentino cómo va a convertir el Santiago Bernabéu en el 'ESTADIO INFINITO'
🗣️"Te pondrás unas gafas desde casa y verás el partido mejor que en el propio estadio"
Το «Bernabéu Infinito» αποσκοπεί στο να επιτρέψει στους φιλάθλους του Ρεάλ Μαδρίτης να παρακολουθούν τους αγώνες της ομάδας από το σπίτι τους, φορώντας ειδικά γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, όπως τα Apple Vision Pro. Αυτό θα τους προσφέρει μια εμπειρία που προσομοιώνει την παρουσία τους στο γήπεδο, με ποιότητα εικόνας ανώτερη από αυτή του πραγματικού σταδίου.
Το συγκεκριμένο πρότζεκτ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής του συλλόγου να ενσωματώσει προηγμένες τεχνολογίες για να βελτιώσει την εμπειρία των φιλάθλων και να ενισχύσει τη σύνδεση τους με την ομάδα και αν το πείραμα της Ρεάλ πετύχει προφανώς το παράδειγμα της θα ακολουθήσουν και όλα τα μεγάλα ποδοσφαιρικά brans.
Εγκαταστάθηκαν δεκάδες κάμερες σε όλο το γήπεδο
Η Apple έχει ήδη εγκαταστήσει περισσότερες από 100 κάμερες στο γήπεδο και σ' αυτό το τεστ θα συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα για να αναπτυχθεί πλήρως και να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη τεχνολογίας, που θα φέρει μια νέα επανάσταση στον κόσμο της αθλητικής βιομηχανίας.
Να σημειώσουμε ότι κάτι ανάλογο έχει ήδη δοκιμαστεί στις ΗΠΑ με αγώνες του NFL, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι άκρως ενθαρρυντικά, με τις ομάδες να προσδοκούν ότι έχουν ανακαλύψει μια νέα (και απρόσμενη) πηγή εσόδων, την ίδια ώρα που οι φίλαθλοι αναμένεται και πάλι να ματώσουν οικονομικά.
Για όσους είναι μακριά από τις έδρες των ομάδων ή δυσκολεύονται απίστευτα στο να βρουν εισιτήρια, το συγκεκριμένο πρότζεκτ είναι μια πολύ καλή λύση, αλλά ταυτόχρονα και πανάκριβη.
Τα ειδικά γυαλιά (Apple Vision) αναμένεται να κοστίζουν κοντά στις 4.000 ευρώ, ενώ για την πλήρη εμπειρία θα απαιτούνται και τα AirPods, τα οποία θα προσαρμόζουν τον ήχο με βάση τις κινήσεις του κεφαλιού και κοστίζουν περίπου 279 ευρώ.
Πέρα όμως από τον πονοκέφαλο των χρημάτων που απασχολεί τον κόσμο, υπάρχει και η λεπτή διαχωριστική γραμμή που έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα (και τις τυχόν απώλειες συνδρομών που θα έχουν οι πλατφόρμες από ανθρώπους που θα επιλέξουν την εικονική πραγματικότητα από την παρακολούθηση του αγώνα μέσω της συμβατικής τους τηλεόρασης).