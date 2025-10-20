Ο Φάμπρεγας συστήθηκε με νίκη απέναντι στη Γιουβέντους: Η συγκλονιστική ομιλία του μετά το τέλος του αγώνα - Βίντεο
Ο Φάμπρεγας συστήθηκε με νίκη απέναντι στη Γιουβέντους: Η συγκλονιστική ομιλία του μετά το τέλος του αγώνα - Βίντεο
Η Κόμο επικράτησε της Γιουβέντους με 2-0 και πλέον βρίσκεται σε θέση που οδηγεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν, με τον αρχιτέκτονα Σεσκ Φάμπρεγας να τραβάει πάνω του όλα τα βλέμματα
Η Κόμο αποτελεί τη μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής Serie A και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον προπονητή της, Σεσκ Φάμπρεγας και τη νοοτροπία του, την οποία ακολουθεί από τότε που διέπρεπε στα γήπεδα, ως ένας από τους καλύτερους μέσους της γενιάς του.
Ο Ισπανός ανέλαβε πέρσι τη νεοφώτιστη Κόμο το καλοκαίρι του 2024 και έγινε η προπονητική αποκάλυψη της περιόδου του 2024-2025, με την ομάδα της πόλης να εξασφαλίζει εύκολα την παραμονή.
Φέτος όμως δε φαίνεται να είναι ευχαριστημένη με μία απλά καλή σεζόν και την παραμονή της ομάδας. Αυτό φάνηκε από το ματς της Κυριακής, οπού ανάγκασε τη Γιουβέντους στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, με 2-0.
Ο Καταλανός τεχνικός αμέσως μετά τη λήξη του ματς μέσα στο ντελίριο που είχε σκεπάσει το γήπεδο δίπλα στο λίμνη, μάζεψε τους παίκτες του στο κέντρο του γηπέδου και τους αποθέωσε.
«Έχω μια λέξη, μόνο μια λέξη. Είμαι τόσο περήφανος για εσάς. Από εκεί και πέρα, όλοι βλέπουν το ποδόσφαιρο πολύ εύκολο, αλλά αυτό που κάνατε σήμερα ήταν πολύ δύσκολο.
Τρέχουμε. Ένα λεπτό, 20 λεπτά, 10 λεπτά, δεν με νοιάζει.
Χρειάζεται αυτή η νοοτροπία για να κερδίσεις σε αυτόν τον αντίπαλο, σε αυτήν την ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, ας συνεχίσουμε.»
Οι παίκτες και όλο το τεχνικό τιμ αποθεώθηκαν από τον κόσμο, όταν φώναξαν το όνομα της ομάδας, έπειτα από το καθιερωμένο ζντο.
Η ομάδα του Φάμπρεγας βρίσκεται στην 6η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ η Κόμο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάνω από τη Γιουβέντους που ξεκίνησε ως διεκδικήτρια του τίτλου.
Ειδήσεις σήμερα:
Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»
Ο Ισπανός ανέλαβε πέρσι τη νεοφώτιστη Κόμο το καλοκαίρι του 2024 και έγινε η προπονητική αποκάλυψη της περιόδου του 2024-2025, με την ομάδα της πόλης να εξασφαλίζει εύκολα την παραμονή.
Φέτος όμως δε φαίνεται να είναι ευχαριστημένη με μία απλά καλή σεζόν και την παραμονή της ομάδας. Αυτό φάνηκε από το ματς της Κυριακής, οπού ανάγκασε τη Γιουβέντους στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, με 2-0.
Ο Καταλανός τεχνικός αμέσως μετά τη λήξη του ματς μέσα στο ντελίριο που είχε σκεπάσει το γήπεδο δίπλα στο λίμνη, μάζεψε τους παίκτες του στο κέντρο του γηπέδου και τους αποθέωσε.
«Έχω μια λέξη, μόνο μια λέξη. Είμαι τόσο περήφανος για εσάς. Από εκεί και πέρα, όλοι βλέπουν το ποδόσφαιρο πολύ εύκολο, αλλά αυτό που κάνατε σήμερα ήταν πολύ δύσκολο.
Τρέχουμε. Ένα λεπτό, 20 λεπτά, 10 λεπτά, δεν με νοιάζει.
Χρειάζεται αυτή η νοοτροπία για να κερδίσεις σε αυτόν τον αντίπαλο, σε αυτήν την ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, ας συνεχίσουμε.»
Οι παίκτες και όλο το τεχνικό τιμ αποθεώθηκαν από τον κόσμο, όταν φώναξαν το όνομα της ομάδας, έπειτα από το καθιερωμένο ζντο.
Η ομάδα του Φάμπρεγας βρίσκεται στην 6η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ η Κόμο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάνω από τη Γιουβέντους που ξεκίνησε ως διεκδικήτρια του τίτλου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα