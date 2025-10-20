Ο Φάμπρεγας συστήθηκε με νίκη απέναντι στη Γιουβέντους: Η συγκλονιστική ομιλία του μετά το τέλος του αγώνα - Βίντεο

Η Κόμο επικράτησε της Γιουβέντους με 2-0 και πλέον βρίσκεται σε θέση που οδηγεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν, με τον αρχιτέκτονα Σεσκ Φάμπρεγας να τραβάει πάνω του όλα τα βλέμματα