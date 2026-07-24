Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για διορθώσεις, τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν

Ο φόρος αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ - Περισσότεροι από ένας στους τρεις πληρώνουν επιπλέον φόρο - Τι μπορούν να διορθώσουν έως τα μεσάνυχτα χωρίς πρόστιμο και ποιες είναι οι επιλογές για την εξόφληση του εκκαθαριστικού





Περισσότεροι από ένας στους τρεις φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο, ενώ σήμερα εκπνέει η προθεσμία τόσο για την υποβολή των δηλώσεων όσο και για τις τροποποιήσεις χωρίς πρόστιμο.







Από την εκκαθάριση 6.606.616 φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι το 35,41%, δηλαδή 2.339.303 δηλώσεις, είναι χρεωστικές. Ο συνολικός φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί υπερβαίνει τα 4,75 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να αγγίξει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ.



Στον αντίποδα, το 29,22% των δηλώσεων ή 1.930.453 φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου συνολικού ύψους 632,44 εκατ. ευρώ, με τη μέση επιστροφή να διαμορφώνεται στα 328 ευρώ. Για το υπόλοιπο 35,33% των δηλώσεων, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό.



Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις Μέχρι τα μεσάνυχτα οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο, εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Ακόμη και μία αλλαγή σε συγκεκριμένο κωδικό μπορεί να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση ή να αυξήσει την επιστροφή φόρου.



Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης μεταφέρονται αυτόματα όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 και ο φορολογούμενος χρειάζεται να παρέμβει μόνο στα πεδία που επιθυμεί να αλλάξει.

Μετά την υποβολή της νέας δήλωσης, η αρχική εκκαθάριση ακυρώνεται και πραγματοποιείται νέα, με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Ο φόρος επανυπολογίζεται σύμφωνα με τα τελικά πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδηματικά δεδομένα.



Κλείσιμο Πότε πληρώνεται ο φόρος Η πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.



Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του εκκαθαριστικού έως τις 31 Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης:



• 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 30 Απριλίου.

• 3% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 15 Ιουνίου.

Πάνω από 4,8 δισ. ευρώ έχει ήδη βεβαιώσει η εφορία από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων , με τον τελικό λογαριασμό να κινείται προς τα 5 δισ. ευρώ.Περισσότεροι από ένας στους τρεις φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο, ενώ σήμερα εκπνέει η προθεσμία τόσο για την υποβολή των δηλώσεωνΗ αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, οδήγησε φέτος σε σημαντικά υψηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις, ανεβάζοντας τον μέσο φόρο ανά χρεωστικό εκκαθαριστικό στα 2.030 ευρώ.Από την εκκαθάριση 6.606.616 φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι το 35,41%, δηλαδή 2.339.303 δηλώσεις, είναι χρεωστικές. Ο συνολικός φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί υπερβαίνει τα 4,75 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να αγγίξει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ.Στον αντίποδα, το 29,22% των δηλώσεων ή 1.930.453 φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου συνολικού ύψους 632,44 εκατ. ευρώ, με τη μέση επιστροφή να διαμορφώνεται στα 328 ευρώ. Για το υπόλοιπο 35,33% των δηλώσεων, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό.Μέχρι τα μεσάνυχτα οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο, εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Ακόμη και μία αλλαγή σε συγκεκριμένο κωδικό μπορεί να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση ή να αυξήσει την επιστροφή φόρου.Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης μεταφέρονται αυτόματα όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 και ο φορολογούμενος χρειάζεται να παρέμβει μόνο στα πεδία που επιθυμεί να αλλάξει.Μετά την υποβολή της νέας δήλωσης, η αρχική εκκαθάριση ακυρώνεται και πραγματοποιείται νέα, με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Ο φόρος επανυπολογίζεται σύμφωνα με τα τελικά πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδηματικά δεδομένα.Η πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του εκκαθαριστικού έως τις 31 Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης:• 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 30 Απριλίου.• 3% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 15 Ιουνίου.

• 2% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν έως τις 24 Ιουλίου.



Για όσους δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τον φόρο σε οκτώ δόσεις υπάρχουν δύο εναλλακτικές.



Η πρώτη είναι η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας με έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, διατηρώντας παράλληλα την έκπτωση της εφάπαξ εξόφλησης, εφόσον η πληρωμή ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου. Η δεύτερη είναι η υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, που προβλέπει αποπληρωμή σε έως 24 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες όμως είναι έντοκες.



Τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν Όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα αρχική ή τροποποιητική δήλωση και από την εκκαθάριση προκύπτει φόρος άνω των 100 ευρώ, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα:



• 100 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και φορολογούμενους χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα.

• 250 ευρώ για επιτηδευματίες με απλογραφικά βιβλία.

• 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.



Επιπλέον, όταν η εκπρόθεσμη δήλωση είναι χρεωστική, επιβάλλεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης, από την ημερομηνία που ο φόρος καθίσταται απαιτητός.



Βαρύς ο λογαριασμός και για τις επιχειρήσεις Υψηλός είναι ο φορολογικός λογαριασμός και για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 356.832 επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλει δήλωση, με το 74,08% ή 264.341 επιχειρήσεις να λαμβάνουν χρεωστικό εκκαθαριστικό. Ο συνολικός φόρος που έχει βεβαιωθεί ανέρχεται σε 6,59 δισ. ευρώ, ενώ ο μέσος φόρος διαμορφώνεται στα 24.939 ευρώ ανά επιχείρηση.



Με την πλατφόρμα να κλείνει σήμερα τα μεσάνυχτα, οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία ή θέλουν να διορθώσουν τη δήλωσή τους έχουν πλέον μόνο λίγες ώρες στη διάθεσή τους, προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα και, σε αρκετές περιπτώσεις, να περιορίσουν τον τελικό λογαριασμό της εφορίας.