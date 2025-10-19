Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Η Κόμο του Δουβίκα σόκαρε τη Γιουβέντους επικρατώντας με 2-0
Η εντυπωσιακή Κόμο λύγισε και τη Γιουβέντους στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» πιάνοντας την στην 5η θέση της βαθμολογίας της Serie A - Μπήκε ως αλλαγή στο 68' για τους νικητές ο Τάσος Δουβίκας
Ένα γκολ στο πρώτο πεντάλεπτο κι άλλο λίγο πριν η αναμέτρηση μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, ήταν αρκετά για να χαρίσουν στην Κόμο τον θρίαμβο επί της Γιουβέντους.
Η εξαιρετική ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας επιβεβαίωσε ότι φέτος είναι ικανή για μεγάλα πράγματα με τη Γιούβε να μένει για τέταρτο σερί ματς χωρίς νίκη, αλλά μετά από τρις σερί ισοπαλίες να γνωρίζει την ήττα.
Η Κόμξ προηγήθηκε μόλις στο 4' με τον Κεμπφ μετά από ασίστ του Παζ με τη Γιουβέντους να έχει δοκάρι στο 63' με τον Κουπμάινερς πριν ο Παζ στο 79' διαμορφώσει το τελικό 2-0.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής, καθώς και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Λέτσε-Σασουόλο 0-0
Πίζα-Βερόνα 0-0
Τορίνο-Νάπολι 1-0 (32΄ Σιμεόνε)
Ρόμα-Ίντερ 0-1 (6' Μπονί)
Κόμο-Γιουβέντους 2-0 (4΄ Κεμπφ, 79΄ Νίκο Πας)
Κάλιαρι-Μπολόνια Έναρξη 16:00
Τζένοα-Πάρμα Έναρξη 16:00
Αταλάντα-Λάτσιο Έναρξη 19:00
Μίλαν-Φιορεντίνα Έναρξη 21:45
Κρεμονέζε-Ουντινέζε 20/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Ίντερ 15
Νάπολι 15
Ρόμα 15
Μίλαν 13 -6αγ.
Γιουβέντους 12
Κόμο 12
Αταλάντα 10 -6αγ.
Μπολόνια 10 -6αγ.
Σασουόλο 10
Κρεμονέζε 9 -6αγ.
Κάλιαρι 8 -6αγ.
Ουντινέζε 8 -6αγ.
Τορίνο 8
Λάτσιο 7 -6αγ.
Λέτσε 6
Πάρμα 5 -6αγ.
Βερόνα 4
Φιορεντίνα 3 -6αγ.
Πίζα 3
Τζένοα 2 -6αγ.
