Η Κόμο του Δουβίκα σόκαρε τη Γιουβέντους επικρατώντας με 2-0

Η εντυπωσιακή Κόμο λύγισε και τη Γιουβέντους στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» πιάνοντας την στην 5η θέση της βαθμολογίας της Serie A - Μπήκε ως αλλαγή στο 68' για τους νικητές ο Τάσος Δουβίκας