Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Αλβανός πυγμάχος δάγκωσε Σέρβο αντίπαλο του, αλλά κέρδισε τον αγώνα
Αλβανός πυγμάχος δάγκωσε Σέρβο αντίπαλο του, αλλά κέρδισε τον αγώνα
Όπως καταγγέλλουν τα ΜΜΕ της Σερβίας το απίστευτο σκάνδαλο συνέβη σε τουρνουά στην πόλη Λέουβεν του Βελγίου
Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά επαγγελματικής πυγμαχίας στην πόλη Λέουβεν του Βελγίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη Σερβία.
Στο τουρνουά με την ονομασία LLN Boxing Night, το βράδυ του Σαββάτου 18/10 αναμετρήθηκαν ο Σέρβος Τζόρτζε Στόικοβιτς και ο Βέλγος αλβανικής καταγωγής Μέριτον Καρατζά για την κατηγορία -67 κιλών.
Με τον αγώνα τους να φτάνει στον 4ο γύρο ο Καραντζά δάγκωσε τον Στόικοβιτς στο δεξί του ώμο, με αποτέλεσμα ο Σέρβος να σταματήσει να αγωνίζεται πιάνοντας τον λαβωμένο ώμο του.
Και εκεί όπως καταγγέλλουν οι Σέρβοι, ο διαιτητής του αγώνα Μισέλ Μαξιούτα, αντί να τιμωρήσει τον Καρατζά με αποβολή για αντιαθλητική συμπεριφορά, διέκοψε τον αγώνα και ανακήρυξε τον Αλβανό νικητή, καταγράφοντας την έκβαση ως τεχνικό νοκ άουτ.
Η Ομοσπονδία Επαγγελματικής Πυγμαχίας της Σερβίας αντέδρασε έντονα, ανακοινώνοντας πως θα υποβάλει επίσημη ένσταση στη βελγική ομοσπονδία, ζητώντας την επανεξέταση του βίντεο και την ανατροπή της απόφασης.
«Μέχρι τη στιγμή της διακοπής, ο αγώνας ήταν εξαιρετικός και ο Τζόρτζε ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, οδεύοντας προς μία ακόμη σε διεθνές τουρνουά», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ γενικότερα τα σερβικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για μία απόφαση ντροπή για την ευρωπαϊκή πυγμαχία.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Στο τουρνουά με την ονομασία LLN Boxing Night, το βράδυ του Σαββάτου 18/10 αναμετρήθηκαν ο Σέρβος Τζόρτζε Στόικοβιτς και ο Βέλγος αλβανικής καταγωγής Μέριτον Καρατζά για την κατηγορία -67 κιλών.
Με τον αγώνα τους να φτάνει στον 4ο γύρο ο Καραντζά δάγκωσε τον Στόικοβιτς στο δεξί του ώμο, με αποτέλεσμα ο Σέρβος να σταματήσει να αγωνίζεται πιάνοντας τον λαβωμένο ώμο του.
Και εκεί όπως καταγγέλλουν οι Σέρβοι, ο διαιτητής του αγώνα Μισέλ Μαξιούτα, αντί να τιμωρήσει τον Καρατζά με αποβολή για αντιαθλητική συμπεριφορά, διέκοψε τον αγώνα και ανακήρυξε τον Αλβανό νικητή, καταγράφοντας την έκβαση ως τεχνικό νοκ άουτ.
Η Ομοσπονδία Επαγγελματικής Πυγμαχίας της Σερβίας αντέδρασε έντονα, ανακοινώνοντας πως θα υποβάλει επίσημη ένσταση στη βελγική ομοσπονδία, ζητώντας την επανεξέταση του βίντεο και την ανατροπή της απόφασης.
«Μέχρι τη στιγμή της διακοπής, ο αγώνας ήταν εξαιρετικός και ο Τζόρτζε ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, οδεύοντας προς μία ακόμη σε διεθνές τουρνουά», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ γενικότερα τα σερβικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για μία απόφαση ντροπή για την ευρωπαϊκή πυγμαχία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;
Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα
«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα