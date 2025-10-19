Απίστευτες εικόνες στο ΣΕΦ: Έσταζε η οροφή την ώρα του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο - Βίντεο
Απίστευτες εικόνες στο ΣΕΦ: Έσταζε η οροφή την ώρα του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο - Βίντεο
Υπάλληλοι του γηπέδου είχαν ανέβει στην οροφή για να περιορίσουν το πρόβλημα
Το ΣΕΦ είναι γνωστό πως έχει πρόβλημα με την οροφή του, κάτι που διαπιστώθηκε ξανά και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανιώνιο.
Κατά την διάρκεια του αγώνα της Basket League , ξεκίνησε να στάζει η οροφή, ευτυχώς όχι εντός του αγωνιστικού χώρου, με τους ανθρώπους του ΣΕΦ να κάνουν αυτοσχέδιες κατασκευές με μουσαμάδες για να περιορίσουν όσο γίνεται το πρόβλημα.
Με την βροχόπτωση να συνεχίζεται, ο κίνδυνος το ΣΕΦ να γίνει... όπως τις προηγούμενες ημέρες, όταν και πλημμύρισε στις αρχές του μήνα, είναι υπαρκτός, με τους ανθρώπους του σταδίου μάλιστα να τοποθετούν προστατευτικό στο παρκέ, ώστε να μην υπάρξει κάποια ζημιά σε αυτό.
Πηγή:www.gazzetta.gr
During the Olympiacos vs. Panionios match, water leaked again onto the court at the Peace and Friendship Stadium from the roof after Sunday’s rainfall! 😳#hoopsforthoughtgr #olympiacosbc #panionios #greece #sef #paobc pic.twitter.com/8QFFRA3AKj— hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) October 19, 2025
