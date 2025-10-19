Superleague 2: «Σεφτέ» στις νίκες με τριάρα για τον ΠΑΣ Γιάννινα, καθάρισε με 2-0 τον Αστέρα η Καρδίτσα

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» πήγε με προβάδισμα δύο γκολ στα αποδυτήρια του πρώτου μέρους. Εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημά του αυτό και στο δεύτερο μέρος και χωρίς να κινδυνέψει ιδιαίτερα μπόρεσε να πάρει τη νίκη, σκοράροντας μάλιστα κι έκανε ακόμα τέρμα για το 3-0, ξανά με τον Αριγίμπι στο 78ο λεπτό.Έτσι ο ΠΑΣ πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα φτάνοντας τους ΠΑΟΚ Β' και Καμπανιακό στους τέσσερις βαθμούς.Ενδεκάδες:ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Βρακάς, Κρυπαράκος, Πρεκατές, Παναγιώτου (80′ Τουρκοχωρίτης), Δούμας, Ναούμης, Δόσης (67′ Λύγκας), Συμεωνίδης (67′ Μπρικάλιατσα), Κοντονίκος, Αριγίμπι (80′ Φλόρες), Μπουλάρι (67′ Μπουλάρι).Καμπανιακός (Αποστολίδης): Κασαπίδης, Παντεκίδης, Π. Καθάριος (60′ Χατζηκυριάκος), Παπαστεριανός, Ντουμάνης, Παπακωνσταντίνου, Πολύζος (46′ Ανανιάδης), Ν. Καθάριος (70′ Κεσίδης), Γαρύφαλλος, Α. Δερμιτζάκης (46′ Τσαπακίδης), Ρόβας.Σάββατο 18 ΟκτωβρίουΗρακλής - ΠΑΟΚ Β' 2-1Νίκη Βόλου - Καβάλα 6-0Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός 1-0Κυριακή 19 ΟκτωβρίουΑναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Β' Aktor 2-0ΠΑΣ Γιάννινα - Καμπανιακός 3-0Βαθμολογία (6η αγ.)Ηρακλής 16Νίκη Βόλου 15Αναγέννηση Καρδίτσας 13Αστέρας Β' Aktor 11Νέστος Χρυσούπολης 7Καβάλα 5Μακεδονικός 5Καμπανιακός 4ΠΑΟΚ Β' 4ΠΑΣ Γιάννινα 4

Ειδήσεις σήμερα:

Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά

Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε

Φιρμάνι του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α’ «μίλησε» μετά από 170 χρόνια - Τι λέει για τη διπλωματική ιστορία του 19ου αιώνα