Νικ Κύργιος: Σχεδιάζει να σταματήσει την καριέρα του μετά το Australian Open

Ο Αυστραλός τενίστας δήλωσε ότι λόγω τραυματισμών, το Australian Open θα είναι το τελευταίο του τουρνουά πριν την αποχώρησή του από τα courts