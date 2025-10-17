Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Νικ Κύργιος: Σχεδιάζει να σταματήσει την καριέρα του μετά το Australian Open
Ο Αυστραλός τενίστας δήλωσε ότι λόγω τραυματισμών, το Australian Open θα είναι το τελευταίο του τουρνουά πριν την αποχώρησή του από τα courts
Η καριέρα του Νικ Κύργιου φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος της, με τον Αυστραλό τενίστα να δηλώνει ότι η τελευταία του εμφάνιση στα courts θα γίνει στο Australian Open τον Ιανουάριο του 2026. Ο 28χρονος αθλητής, που ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από τραυματισμούς, ανακοίνωσε ότι η απόφασή του να αποσυρθεί είναι σχεδόν ειλημμένη.
Ο Κύργιος, που έφτασε στον τελικό του Γουίμπλεντον το 2022, έχει εμφανιστεί μόνο σε δύο από τα 13 μεγάλα τουρνουά τα τελευταία τρία χρόνια. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες αποκατάστασης, οι τραυματισμοί στο γόνατο τον έχουν ταλαιπωρήσει και, όπως εξήγησε, το να υποβληθεί σε άλλη μία χειρουργική επέμβαση δεν αποτελεί λύση για εκείνον.
«Γνωρίζω πως οδεύω προς το τέλος της καριέρας μου, ειδικά τώρα που αντιμετωπίζω τόσους τραυματισμούς. Δεν μπορώ να κάνω και άλλο χειρουργείο, το οποίο θα με αφήσει εκτός για 6-9 μήνες. Δεν ξέρω σε ποιες διοργανώσεις θα παίξω, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως το "αντίο" μου θα είναι στο Australian Open», ανέφερε ο Κύργιος.
Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Πατέλης στο protothema: Μας είχαν ξεγραμμένους, τώρα είμαστε παράδειγμα - Ο Τσίπρας, το Νταβός και η Μέρκελ για το κατοχικό δάνειο
Νίκος Κωνσταντόπουλος: Ο Τσίπρας έχει στοιχεία αμοραλισμού - Έχω ευθύνη που δεν το είδα νωρίτερα και τον στήριξα
