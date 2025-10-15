Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Γκατούζο: «Αν δεν προκριθούμε στο Μουντιάλ, θα φύγω πολύ μακριά από την Ιταλία»
Τέσσερις νίκες, 16 γκολ και θέση στα πλέι οφ με την «σκουάντρα ατζούρα» αλλά ο Γκατούζο κρατά χαμηλούς τόνους λέγοντας «η πρόκριση είναι το μόνο κριτήριο»
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ιταλίας, Τζενάρο Γκατούζο, δήλωσε ότι θα αναλάβει την ευθύνη για την πρόκριση ή τον αποκλεισμό της ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ενώ εξήρε τη βελτίωση των «Ατζούρι» στα τελευταία παιχνίδια.
Η Ιταλία εξασφάλισε τη θέση της στα play-offs για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά τη νίκη της με 3-0 επί του Ισραήλ. Ο προπονητής της ομάδας, Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος έχει κερδίσει και τα τέσσερα πρώτα του παιχνίδια στον πάγκο της εθνικής, δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένος από την εξέλιξη, αλλά δεν επαναπαύεται.
«Θα αναλάβω τα εύσημα αν πετύχω τον στόχο. Διαφορετικά, θα φύγω μακριά από την Ιταλία. Ήδη ζω αρκετά μακριά, αλλά θα πάω ακόμα πιο μακριά», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου ο Ιταλός τεχνικός.
Ο Γκατούζο ανέλαβε τα ηνία της εθνικής ομάδας τον Ιούνιο, αντικαθιστώντας τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, και έχει δει την ομάδα του να σκοράρει 16 φορές στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια.
«Είχα πει χθες ότι είναι ένα όνειρο να βρίσκομαι εδώ και αυτό ισχύει. Κάποιοι έχουν περισσότερη εμπειρία από εμένα, γι' αυτό και ανέλαβα αυτό το κάλεσμα με μεγάλη ευθύνη», συνέχισε. «Πρέπει να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία, τον πρόεδρο και τον Μπουφόν. Δεν περίμενα ότι η ομάδα θα σκόραρε 16 φορές, αλλά αυτό είναι δικό τους επίτευγμα. Εγώ έχω πολύ μικρή συμμετοχή».
Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει τη Μολδαβία και τη Νορβηγία τον Νοέμβριο, αλλά ακόμα και αν έχει μια μαθηματική πιθανότητα να πιάσει την πρωτοπόρο Νορβηγία στην κορυφή του Group I, η μεγάλη διαφορά στα γκολ καθιστά σχεδόν απίθανη την απευθείας πρόκριση.
Ο Γκατούζο τόνισε επίσης ότι η ομάδα του πρέπει να βελτιωθεί σε έναν τομέα: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα φοβάται όταν δέχεται πίεση. Παρακολουθώ πολλούς αγώνες και δεν βλέπω πολλές ομάδες να ελέγχουν το παιχνίδι. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι, να μην διστάζουμε όταν είμαστε υπό πίεση. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε, αλλά για τα υπόλοιπα είμαι χαρούμενος».
