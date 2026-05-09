Ξέσπασμα Αταμάν για τη διαιτησία μετά την ήττα από τη Βαλένθια: «Χρειαζόμαστε τα πάντα να είναι δίκαια»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στη διαιτησία μετά την ήττα από τη Βαλένθια και το 2-2 στη σειρά





Η αναφορά στις δηλώσεις του προπονητή της Βαλένθια Ο Έργκιν Άταμαν άρχισε τη συνέντευξη Τύπου μετά το Game 5 και την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, σχολιάζοντας όσα είχε πει ο προπονητής της ισπανικής ομάδας την προηγούμενη ημέρα.







Στη συνέχεια, στάθηκε στο ζήτημα των προστίμων, λέγοντας: «Τώρα, αν μιλήσω για τους διαιτητές σίγουρα, όπως όλη τη σεζόν... Νομίζω έχω πληρώσει 35.000 ευρώ σε πρόστιμα, θα πληρώσω πρόστιμο. Τι πρόστιμο έδωσαν για αυτή τη δήλωση ότι κερδίσαμε τα δύο πρώτα ματς επειδή οι διαιτητές μας βοήθησαν μετά τις τεχνικές ποινές; Τι σημαίνει; Ότι οι διαιτητές μας βοήθησαν να κερδίσουμε τα ματς. Κάποιο πρόστιμο; Όχι».



«Πρώτη φορά είδα τέτοια περίεργα πράγματα» Ο προπονητής του Παναθηναϊκού τόνισε ότι θέλει να δει ξανά το παιχνίδι, αν και, όπως είπε, γνωρίζει τα τακτικά λάθη που έκανε η ομάδα του.







Αναφερόμενος στη σειρά, πρόσθεσε: «Είναι 2-2, κερδίσαμε δύο ματς εκεί με τη βοήθεια των διαιτητών, κέρδισαν δύο ματς εδώ, οι διαιτητές ήταν πολύ καλοί. Τεχνική ποινή στον πάγκο μου επειδή είναι κάποιος όρθιος. Σε όλο το ματς λέω ότι μας έδωσες τεχνική ποινή, αλλά στον πάγκο της Βαλένθια 2-3 προπονητές είναι όρθιοι. Τίποτα».



«Προτείνω σε όλους να δουν το ματς» Ο Έ ργκ ι ν Άταμ α ν ανέφερε πως η Βαλένθια κέρδισε δίκαια, ωστόσο κάλεσε όλους να ξαναδούν τις φάσεις και τις κατοχές του αγώνα.



Και συνέχισε: «Αν πιστεύει κανείς κάτι άλλο και σκέφτεται ότι “όχι, κόουτς, είσαι πολύ λάθος, όλα ήταν δίκαια και καθαρά”, μπορείτε να μου το πείτε. Αν είμαι λάθος να μου το πείτε. Είδατε το ματς. Αν είμαι λάθος για αυτό το σχόλιο».



«Θα είμαστε συγκεντρωμένοι και θα κερδίσουμε στη Βαλένθια» Ερωτηθείς για την άμυνα στο τέλος του ημιχρόνου και στην τρίτη περίοδο, αλλά και για το αν ο Παναθηναϊκός βιάστηκε στις επιθέσεις και δεν κατάφερε να πάρει διαφορά, ο Άταμ α ν απάντησε πρώτα στο αν οι παίκτες του μπορούν να πετύχουν τρίτη νίκη στη Βαλένθια, εφόσον μείνουν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό κομμάτι.



«Φυσικά. Αρχίζω με τη δεύτερη ερώτηση. Θα είμαστε συγκεντρωμένοι, όπως όταν κερδίσαμε στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και δύο φορές στη Βαλένθια. Αλλά χρειαζόμαστε τα πάντα να είναι δίκαια. Να είναι όλα δίκαια. Είμαστε συγκεντρωμένοι και θα κερδίσουμε στη Βαλένθια. Αλλά αν είναι όπως σήμερα είναι πολύ δύσκολο», τόνισε.



Για το αγωνιστικό σκέλος, σημείωσε: «Για την πρώτη ερώτηση, επιστρέψαμε, αλλάξαμε τον ρυθμό και μετά χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Μόνο δύο παίκτες προσέφεραν επιθετικά δυστυχώς, οι άλλοι επιθετικά δεν έδωσαν πράγματα».



Το Game 5 και η εμπειρία των παικτών Ο Άταμ α ν ρωτήθηκε και για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει για τρίτη φορά Game 5, αλλά και για το αν μπορεί να παίξει ρόλο ότι οι περισσότεροι παίκτες της Βαλένθια δεν έχουν ζήσει κάτι ανάλογο.



«Οι παίκτες της Βαλένθια μπορεί να παίξουν για πρώτη φορά σε τέτοιο ματς, αλλά δεν ξέρω ποιοι διαιτητές θα είναι εκεί και για αυτούς θα είναι το πρώτο τέτοιο ματς», απάντησε.



Στη συνέχεια, επέστρεψε στο θέμα της διαιτησίας, λέγοντας: «Δεν είπα τίποτα για τους διαιτητές. Δεν είπα τίποτα λάθος. Ήταν πολύ δίκαιο. Έκανα το σχόλιο για εσάς. Ήταν δίκαιο. Παραπονέθηκα για την τεχνική ποινή. Όλα τα άλλα ήταν τέλεια».



«Και τα τέσσερα ματς ήταν κλειστά» Για το γεγονός ότι μέχρι τώρα στη σειρά δεν έχει κερδίσει γηπεδούχος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού υποστήριξε ότι αυτό δεν του λέει κάτι ιδιαίτερο.



«Δεν μου λέει τίποτα. Και τα τέσσερα ματς ήταν κλειστά. Ακόμα και σε αυτά τα δύο ματς είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε το τελευταίο καλάθι αλλά αστοχήσαμε. Κερδίσαμε εκεί ένα ματς στον πόντο και το άλλο στην παράταση. Οι δύο ομάδες είναι κοντά και θα παλέψουν», είπε.



Ο Άταμ α ν πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι θα είναι δίκαια και θα παλέψουμε για να κερδίσουμε. Μετά, αν όλα είναι δίκαια, και μας κερδίσει η Βαλένθια δεν θα είμαστε στο Final Four».



Η ένταση του Παναθηναϊκού Τέλος, σε ερώτηση για το γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε με την ίδια ένταση που είχε στα παιχνίδια στη Βαλένθια, ο Άταμ α ν διαφώνησε με αυτή την εκτίμηση.



«Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την ίδια ένταση, ειδικά μετά τη δεύτερη, στην τρίτη και τέταρτη περίοδο», ανέφερε.