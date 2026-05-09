Οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση στο Final Four με μπουγέλο στον Σάρας
SPORTS
Φενερμπαχτσέ Euroleague Ζάλγκιρις Final Four Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση στο Final Four με μπουγέλο στον Σάρας

Οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκρισή τους στο Final Four της Αθήνας, κάνοντας μούσκεμα τον Σάρούνας Γιασικεβίτσιους στα αποδυτήρια

Οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση στο Final Four με μπουγέλο στον Σάρας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Ζάλγκιρις με (90-94) στο Κάουνας στην παράταση και πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας, με τους παίκτες της τούρκικης ομάδας να πανηγυρίζουν έξαλλα στα αποδυτήρια και να μπουγελώνουν τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Συγκεκριμένα μετά τη λήξη της αναμέτρησης τόσο οι παίκτες όσο και το σταφ ήταν ενθουσιασμένοι για την πρόκρισή τους στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης και πανηγύρισαν έξαλλα, κάνοντας μάλιστα και μπουγέλο στον Σάρας.

Θυμίζουμε η Φενέρμπαχτσε θα παίξει στον ημιτελικό της 22ης Μαΐου με τον Ολυμπιακό, για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Δείτε το βίντεο με τους πανηγυρισμούς:

Πηγή: gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης