Πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών: Άμεση ενεργοποίηση φυλακίων στις οδούς Λουκάρεως και Δέγλερη μετά το περιστατικό με τον 89χρονο πιστολέρο
Ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λίνος αναφέρει πως από τος 11 Μαΐου, ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλάζει
Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι αλλάζει ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, εξέδωσε ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λίνος.
Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με τον ηλικιωμένο πιστολέρο, ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και δικαστήρια, ο κ. Λίνος στην ανακοίνωση του αναφέρει πως από τος 11 Μαΐου, ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλάζει, καθώς από την ανωτέρω ημερομηνία πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη, τα οποία θα επανδρωθούν με την απαραίτητη δύναμη. Αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σημαίνει ότι η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών θα γίνεται για όλους αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου.
Ολόκληρη η Ανακοίνωση του προϊστάμενου του Πρωτοδικείου της Αθήνας αναφέρει:
«Ενημερώνονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι ότι από την προσεχή Δευτέρα, 11.5.2026, ο τρόπος εισόδου στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλάζει, καθώς από την ανωτέρω ημερομηνία πρόκειται να ενεργοποιηθούν τόσο το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως όσο και το φυλάκιο της οδού Δέγλερη, τα οποία θα επανδρωθούν με την απαραίτητη δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών (όπως και η αποχώρηση από εκεί) θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως (Δικαστές, Δικηγόρους, Δικαστικούς Υπαλλήλους και πολίτες) αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω φυλακίων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλα σημεία εισόδου, τα οποία άμεσα καταργούνται. Επισημαίνεται ότι ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τη διευκόλυνση των Δικηγόρων στην άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς το φυλάκιο της οδού Δέγλερη είναι προορισμένο για αποκλειστική χρήση εκείνων και των Δικαστικών Υπαλλήλων, ενώ στο φυλάκιο της οδού Λουκάρεως οι Δικηγόροι θα εισέρχονται κατά προτεραιότητα.
Τέλος, προς αποφυγή συμφόρησης, ιδίως κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου, παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών».
