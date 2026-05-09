Η Φροζινόνε επέστρεψε εμφατικά στη Serie A με πεντάρα και γκολ Κουτσουπιά, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλβίνι συνέτριψε 5-0 τη Μάντοβα, τερμάτισε 2η στη Serie B και εξασφάλισε την απευθείας άνοδο - Νίκη γοήτρου για την Τορίνο κόντρα στη Σασουόλο

Την επιστροφή της στη Serie A έπειτα από απουσία ενός έτους πανηγύρισε η Φροζινόνε και μάλιστα με τρόπο εμφατικό! Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλβίνι συνέτριψε με 5-0 τη Μάντοβα στην 38η και τελευταία αγωνιστική της Serie B, έχοντας στη λίστα των σκόρερ της και τον Ηλία Κουτσουπιά και τερμάτισε στη 2η θέση πίσω απ' τη Βενέτσι εξασφαλίζοντας την απευθείας άνοδό της.

Τα γκολ για τη Φροζινόνε σημειώθηκαν στο 5' με πέναλτι του Κάλο, στο 12' με αυτογκόλ του Καστολίνι, στο 57' με τον Γκεντζέμις, στο 71' με τον Ραϊμόντο (από ασίστ του Κουτσουπιά) και στο 76' απ' τον Έλληνα άσο.

Απευθείας στα ημιτελικά των play off ανόδου προκρίθηκαν η 3η Μόντσα και η 4η Παλέρμο, ενώ στον πρώτο γύρο των play off θα κονταροχτυπηθούν ως «ζευγάρια» οι Καταντζάρο-Αβερίνο και οι Μοντένα-Γιούβε Στάμπια.

Frosinone-Mantova 5-0 | Il Frosinone è promosso | HIGHLIGHTS Serie BKT


Μέσα σε έξι λεπτά κι αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Τορίνο κατάφερε σε ματς γοήτρου να επικρατήσει με 2-1 της Σασουόλο στην εναρκτήρια αναμέτρηση της 36ης αγωνιστικής της Serie A.

Ο Τόρστβεντ στο 51' έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους, αλλά στο 66' ο Σιμεόνε και στο 71' ο Πέντερσεν ανέτρεψαν το σκηνικό και χάρισαν το «τρίποντο» στην «γκρανάτα».

Second-Half Turnaround in Turin | TORINO-SASSUOLO | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Τορίνο-Σασουόλο 2-1 (66' Σιμεόνε, 71' Πέντερσεν - 51' Τόρστβεντ)
Κάλιαρι-Ουντινέζε 9/5
Λάτσιο-Ίντερ 9/5
Λέτσε-Γιουβέντους 9/5
Βερόνα-Κόμο 10/5
Κρεμονέζε-Πίζα 10/5
Φιορεντίνα-Τζένοα 10/5
Πάρμα-Ρόμα 10/5
Μίλαν-Αταλάντα 10/5
Νάπολι-Μπολόνια 11/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)

Ίντερ 82 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--
Νάπολι 70
Μίλαν 67
Γιουβέντους 65
Ρόμα 64
Κόμο 62
Αταλάντα 55
Λάτσιο 51
Μπολόνια 49
Σασουόλο 49 -36αγ.
Ουντινέζε 47
Τορίνο 44 -36αγ.
Πάρμα 42
Τζένοα 40
Κάλιαρι 37
Φιορεντίνα 37
Λέτσε 32
Κρεμονέζε 28
Βερόνα 20 --Υποβιβάστηκε--
Πίζα 18 --Υποβιβάστηκε--
