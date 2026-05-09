Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε ΑΕΛ - Αστέρα και Πανσερραϊκό - Κηφισιά
Δύο σημαντικοί αγώνες στη Super League, μαζί με πλήθος αθλητικών μεταδόσεων από το MotoGP, το WRC και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πλούσιο είναι το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας, με αθλητικές μεταδόσεις που καλύπτουν διάφορα αθλήματα και διοργανώσεις. Από το WRC στην Πορτογαλία, τις ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP και του Moto3 στο Γκραν Πρι Γαλλίας, έως τον αγώνα της Σούπερ Λιγκ και τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, οι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν πλήρη αθλητικό μαραθώνιο. Από την ποδηλασία και το ATP Masters 1000 στο τένις, μέχρι τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, όπως η Premier League, η Serie A και η La Liga, η σημερινή ημέρα προσφέρει ατελείωτες επιλογές για κάθε γούστο.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/5/2026):
09:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS11

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS12

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:15 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 4ο ΕΤΑΠ

11:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS13 Amarante 1

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

13:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS14

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Τσέλσι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντλεσμπρο – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Αλαβές La Liga

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Tissot Sprint)

16:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ουντινέζε Serie A

16:30 Novasports Extra 1 Άουγκσμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Λειψία – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

17:00 Novasports Start Μπράιτον – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports 4HD Φούλαμ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Γαλλία, Λε Μαν – 1ος Αγώνας

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στίβενεϊτζ – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor Super League

17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Εσπανιόλ La Liga

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Τενερίφη Final 4, Τελικός 3ης Θέσης

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ Premier League

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League

19:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Θέλτα La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Ρίτας τελικός Final 4 BCL

21:30 Novasports Start Νυρεμβέργη – Σάλκε Bundesliga 2

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπέτις La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA Playoffs

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόλτον – Μπράντφορντ Sky Bet EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μάδεργουελ – Χαρτς Scottish Premiership
