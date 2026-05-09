Πώς σχολιάστηκε στις εκπομπές η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ: «Χειροκροτώ», «Τη θαύμασα πολύ και τη ζήλεψα»
Η Σίσσυ Χρηστίδου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Ιωάννα Μαλέσκου, η Κατερίνα Καραβάτου και η Ναταλία Γερμανού μίλησαν για τον τρόπο που επέλεξε η παρουσιάστρια να κλείσει τον κύκλο της στο κανάλι μετά από 20 χρόνια
Το τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ παρουσίασε το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου η Σία Κοσιώνη, λίγη ώρα αφότου ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το κανάλι μετά από 20 χρόνια, γεγονός που σχολιάστηκε στις εκπομπές την επόμενη ημέρα.
Στο «Χαμογέλα και Πάλι» η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε λόγο αρχικά για ένα αιφνίδιο γεγονός, το οποίο δεν μπορούσε να πιστέψει: «Πηγαίνουμε στην αιφνίδια -θα έλεγα εγώ- αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ. Όταν το άκουσα πρώτη φορά το αμφισβήτησα παρόλο που το ρεπορτάζ ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ έγκυρο, είπα “είναι δυνατόν να φύγει η Σία μετά από 20 χρόνια από τον ΣΚΑΪ; Σαν βόμβα έπεσε αυτό και μάλιστα πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Κάτι που δείχνει ότι υπήρχε καιρό μάλλον αυτή η ζύμωση. Καζάνι που έβραζε», είπε.
Αφού προβλήθηκε βίντεο με τον αποχαιρετισμό της Σίας Κοσιώνη, η παρουσιάστρια πρόσθεσε στη συνέχεια πως ήταν εξαιρετική: «Εντάξει και εγώ χειροκροτώ όρθια τη Σία Κοσιώνη. Βρήκα εξαιρετικό τον τρόπο που το έκανε, πάρα πολύ αληθινό μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι πολύ αυστηρό, πολύ δύσκολα σου επιτρέπεται να βγεις από αυτό. Κι όμως το έκανε, παρόλο που ήταν μέσα στο ρόλο της, το έκανε. Παρόλα αυτά είδαμε τη συγκίνηση στα μάτια της. Ακούσαμε τη συγκίνηση στη φωνή της, το κόμπιασμα. Δεν είναι εύκολο μετά από 20 χρόνια παιδιά. Οι άνθρωποι να ξέρετε ότι είχαν σχολάσει και έμειναν εκεί και περίμεναν να ολοκληρώσει η Σία το δελτίο, για να τη χαιρετήσουν φεύγωντας από το κανάλι. Αυτό νομίζω τα λέει όλα», δήλωσε.
Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η Ιωάννα Μαλέσκου πήρε πρώτη τον λόγο και επισήμανε πως ο τρόπος με τον οποίο ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με το κανάλι ήταν πολύ όμορφος: «Εμένα μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε αυτόν τον κύκλο, ευχαριστώντας τους συνεργάτες, τους τηλεθεατές και φυσικά τη διοίκηση του ΣΚΑΪ για την εμπιστοσύνη και μετά που στο φευγιό, δηλαδή προς τα έξω, ήταν πάλι εγκρατής, πολύ συγκεκριμένη και δίνοντας και όλο αυτό, το “εις το επανιδείν”, αυτή την υπόσχεση, ότι σύντομα θα τη δούμε εκ νέου κάπου», ανέφερε.
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με τη σειρά του αναφέρθηκε στην έκπληξη του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος την περίμενε έξω από τα γραφεία του σταθμού με τον γιο τους: «Εμένα μου άρεσε αυτή η εξωστρέφεια, υπό την έννοια ότι γνώριζαν ότι θα είναι όλες οι κάμερες εκεί. Παρ’ όλα αυτά, ενώ δεν θεώρησα ότι πήγαν για το σόου, κάποιοι ίσως θα το πουν και απώλεια του μέτρου», σχολίασε, με την Ιωάννα Μαλέσκου να συμπληρώνει: «Ήταν πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Ήταν τρυφερή στιγμή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορετικές ματιές στο πώς κάποιος θα ερμηνεύσει, πώς θα το δει. Αλλά από την άλλη, ήταν ο σύζυγός της. Έχει αυτή τη σχέση, δεν χρειαζόταν να το δείξει εκείνη την ώρα. Ήταν όμως τρυφερό. Δηλαδή, εκεί το παιδάκι με το μπαλονάκι… Εμένα κάπως με συγκίνησε αυτό, βλέποντάς το».
Κλείνοντας, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επισήμανε: «Εγώ θα βγάλω αυτή την εικόνα που είδαμε τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα, που είναι εντελώς δική τους, προσωπική. Εγώ είκοσι χρόνια σε μία δουλειά δεν έχω αξιωθεί να κάτσω. Φαντάζομαι το συναίσθημα. Δηλαδή αυτό που έζησε εκείνη η γυναίκα την ώρα που είπε το “γεια”, κλείσανε οι κάμερες και ακούσαμε λίγο ένα χειροκρότημα και μετά φανταστείτε, πόση ώρα θα κάτσανε εκεί να συγκινηθούν, να κλάψουν. Είναι μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Και νομίζω ότι αξιοπρεπέστατα επέλεξε να ευχαριστήσει. Και προσέξτε, όταν είσαι τώρα, που είναι μία από τις κορυφαίες anchorwoman, και αυτό που λέει πρώτο-πρώτο, είναι να ευχαριστήσει τον ΣΚΑΪ που της έδωσε την ευκαιρία... ιατί κάποιοι άλλοι μπορεί να λέγανε “εμένα μου έδωσαν την ευκαιρία, αλλά…”. Δηλαδή θέλω να πω, κράτησε την μπάλα χαμηλά».
Η Κατερίνα Καραβάτου, σχολιάζοντας το θέμα στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», τόνισε με τη σειρά της πως η Σία Κοσιώνη είναι μία εμβληματική παρουσία στον χώρο της τηλεόρασης και πως τη θαύμασε για τη στάση της: «Είναι τόσο λίγοι έως ανύπαρκτοι οι άνθρωποι που φεύγουν και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα κενό. Πλέον στην τηλεόραση δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν αυτές οι εμβληματικές παρουσίες. Ήταν συγκινητικά και συγκινημένα ψύχραιμη η Σία Κοσιώνη χθες. Πρέπει να έχω δει την αποχώρησή της τουλάχιστον 20 φορές. Τη θαύμασα πολύ και τη ζήλεψα, γιατί συνήθως κλαίω πολύ όταν μου συμβαίνει αυτό. Εκείνη ήταν τόσο γερή. Μας έκανε πραγματικά να ακούσουμε την καρδιά της να χτυπάει», δήλωσε.
Η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε πόσο την εντυπωσίασε που η παρουσιάστρια κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και να μην κλάψει: «Δεν νομίζω να θυμάμαι άλλη φορά σε πλατό ειδήσεων να έχω ξανακούσει τέτοιο χειροκρότημα. Το να πέφτουν οι τίτλοι για έναν παρουσιαστή ή μια παρουσιάστρια ψυχαγωγικής εκπομπής και να αποχαιρετά και ακούς ένα χειροκρότημα, να υπάρχει μια συγκίνηση, ναι. Αλλά σε δελτίο ειδήσεων να τελειώνει, να αποχαιρετά η anchorwoman και να ακούς τέτοιο χειροκρότημα, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Μου δείχνει πόσο αγαπητή ήταν η Σία στους συνεργάτες της, στους συναδέλφους της, στους τεχνικούς, σε όλους όσοι δούλευαν μαζί της. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ η σταθερότητα με την οποία μιλούσε, ακροβατούσε μαγικά σε ένα τεντωμένο σχοινί συγκίνησης, ψυχραιμίας, ουσίας. Δεν έσπασε η φωνή της καθόλου αλλά, αν κοιτούσες βαθιά μέσα στα μάτια της, είχε μία πολύ αδιόρατη κοκκινίλα και υγρασία. Δεν έκλαψε, δεν δάκρυσε, δεν έσπασε η φωνή της, δεν έκανε κανέναν μελοδραματισμό από αυτούς που συνηθίζουμε εμείς της ψυχαγωγίας», είπε.
