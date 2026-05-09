Πώς σχολιάστηκε στις εκπομπές η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ: «Χειροκροτώ», «Τη θαύμασα πολύ και τη ζήλεψα»

Η Κατερίνα Καραβάτου, σχολιάζοντας το θέμα στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», τόνισε με τη σειρά της πως η Σία Κοσιώνη είναι μία εμβληματική παρουσία στον χώρο της τηλεόρασης και πως τη θαύμασε για τη στάση της: «Είναι τόσο λίγοι έως ανύπαρκτοι οι άνθρωποι που φεύγουν και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα κενό. Πλέον στην τηλεόραση δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν αυτές οι εμβληματικές παρουσίες. Ήταν συγκινητικά και συγκινημένα ψύχραιμη η Σία Κοσιώνη χθες. Πρέπει να έχω δει την αποχώρησή της τουλάχιστον 20 φορές. Τη θαύμασα πολύ και τη ζήλεψα, γιατί συνήθως κλαίω πολύ όταν μου συμβαίνει αυτό. Εκείνη ήταν τόσο γερή. Μας έκανε πραγματικά να ακούσουμε την καρδιά της να χτυπάει», δήλωσε.

Η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε πόσο την εντυπωσίασε που η παρουσιάστρια κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και να μην κλάψει: «Δεν νομίζω να θυμάμαι άλλη φορά σε πλατό ειδήσεων να έχω ξανακούσει τέτοιο χειροκρότημα. Το να πέφτουν οι τίτλοι για έναν παρουσιαστή ή μια παρουσιάστρια ψυχαγωγικής εκπομπής και να αποχαιρετά και ακούς ένα χειροκρότημα, να υπάρχει μια συγκίνηση, ναι. Αλλά σε δελτίο ειδήσεων να τελειώνει, να αποχαιρετά η anchorwoman και να ακούς τέτοιο χειροκρότημα, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Μου δείχνει πόσο αγαπητή ήταν η Σία στους συνεργάτες της, στους συναδέλφους της, στους τεχνικούς, σε όλους όσοι δούλευαν μαζί της. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ η σταθερότητα με την οποία μιλούσε, ακροβατούσε μαγικά σε ένα τεντωμένο σχοινί συγκίνησης, ψυχραιμίας, ουσίας. Δεν έσπασε η φωνή της καθόλου αλλά, αν κοιτούσες βαθιά μέσα στα μάτια της, είχε μία πολύ αδιόρατη κοκκινίλα και υγρασία. Δεν έκλαψε, δεν δάκρυσε, δεν έσπασε η φωνή της, δεν έκανε κανέναν μελοδραματισμό από αυτούς που συνηθίζουμε εμείς της ψυχαγωγίας», είπε.