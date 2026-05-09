Απίστευτο σκηνικό με Ομπαμεγιάνγκ στη Μαρσέιγ: Ψέκασε με πυροσβεστήρα άνθρωπο της διοίκησης
Αναταραχή στη Μαρσέιγ με τον Ομπαμεγιάνγκ, που άδειασε έναν πυροσβεστήρα πάνω σε άτομο από τη διοίκηση της ομάδας
Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής σε ένα πρωτοφανές σκηνικό στη Μαρσέιγ. Ο Γκαμπονέζος επιθετικός τέθηκε εκτός αποστολής για τον αγώνα κόντρα στη Χάβρη, ως τιμωρία για την ακραία συμπεριφορά του στο προπονητικό κέντρο «Commanderie» πριν λίγες ώρες.
Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η Equipe, ο 36χρονος άσος των Μασσαλών ηγήθηκε μιας ομάδας παικτών που προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στην προπόνηση. Η κατάσταση μάλιστα ξέφυγε όταν ο ίδιος χρησιμοποίησε έναν πυροσβεστήρα για να ψεκάσει τον Μπομπ Ταχρί, που έχει πόστο στη διοίκηση του κλαμπ, καθώς και όλα τα προσωπικά του αντικείμενα.
Ο Ταχρί, που είναι υπεύθυνος για την τήρηση του ωραρίου στις προπονήσεις της Μαρσέιγ, κατήγγειλε αμέσως το συγκεκριμένο συμβάν και τη γενικότερη συμπεριφορά του Ομπαμεγιάνγκ, με τον δεύτερο να ζητά συγγνώμη και να ισχυρίζεται ότι ήθελε απλώς να δώσει μια... ευχάριστη νότα στην προπόνηση.
Η ενέργειά του ωστόσο θεωρήθηκε από τους ιθύνοντες πειθαρχικό παράπτωμα και πρόκειται να επισύρει νέες ποινές πέραν του αποκλεισμού του από το ματς με τη Χάβρη.
Πηγή: gazzetta.gr
