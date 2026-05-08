Euroleague: Τετάρτη 13 Μαΐου το game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να τελειώσει τη σειρά στην Αθήνα και θα πάει στη Βαλένθια για game 5 το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 22:00
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε σε δύο ευκαιρίες που είχε στο σπίτι του και θα πάει στη Βαλένθια την Τετάρτη 13 Μαΐου
για game 5.
Η ομάδα του Αταμάν ηττήθηκε από τη Βαλένθια και στο 4ο ματς με 89-86 και στις 22:00 το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης θα παίξει τα ρέστα του για την πρόκριση στο Final 4.
