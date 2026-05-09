Θλίψη στον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό: Πέθανε στα 59 του ο οδηγός αγώνων Δημήτρης Ψύλλος

Η μεγάλη του αγάπη ήταν τα ράλι, στα οποία συμμετείχε για περισσότερες από δύο δεκαετίες

Δημήτρη Ψύλλου, ενός ανθρώπου που άφησε έντονο το αποτύπωμά του στα ελληνικά ράλι τόσο ως



Ο Δημήτρης Ψύλλος, γεννημένος στις 16 Οκτωβρίου 1967, μπήκε στον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου το 1987. Εργαζόταν ως δάσκαλος οδήγησης και ξεκίνησε την πορεία του από τα ράλι σπριντ, εξελισσόμενος σταδιακά σε έναν ιδιαίτερα αγαπητό και σεβαστό οδηγό της ελληνικής αγωνιστικής σκηνής.















Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Κινέττα, δίνοντας τη δική του δύσκολη μάχη με την ασθένεια. Μεγάλη του δύναμη ήταν τα τρία παιδιά του, ενώ ιδιαίτερη χαρά αντλούσε από τον γιο του Γιώργο, ο οποίος ακολουθεί τα βήματά του στους αγώνες.



Κλείσιμο



Παλαιότερα είχε σταθεί δίπλα και στον νεαρό ράλιμαν Σάββα Λευκαδίτη, στηρίζοντάς τον ουσιαστικά στην αγωνιστική του πορεία. Στα τελευταία δύσκολα χρόνια της ζωής του, άνθρωποι από το περιβάλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως η οικογένεια Χαλκιά, βρέθηκαν στο πλευρό του.



Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές αγωνιστικές «κόντρες» της καριέρας του, το 2002, όταν με σχεδόν ίδια Yaris διεκδίκησε σημαντικό τίτλο απέναντι σε συναθλητές του, έχοντας συνοδηγό τον στενό του φίλο Κώστα Κόντο.



Φτωχότερος είναι από χθες ο χώρος του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, μετά την είδηση του θανάτου του, ενός ανθρώπου που άφησε έντονο το αποτύπωμά του στα ελληνικά ράλι τόσο ως οδηγός όσο και ως προσωπικότητα. Ο έμπειρος αγωνιζόμενος έφυγε από τη ζωή πριν συμπληρώσει τα 59 του χρόνια, ύστερα από πολυετή μάχη με ανίατη ασθένεια, την οποία αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και δύναμη., γεννημένος στις, μπήκε στον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου το 1987. Εργαζόταν ως δάσκαλος οδήγησης και ξεκίνησε την πορεία του από τα ράλι σπριντ, εξελισσόμενος σταδιακά σε έναν ιδιαίτερα αγαπητό και σεβαστό οδηγό της ελληνικής αγωνιστικής σκηνής.Η μεγάλη του αγάπη ήταν τα ράλι, στα οποία συμμετείχε για περισσότερες από δύο δεκαετίες, οδηγώντας κυρίως μοντέλα της Toyota όπως Starlet, Corolla, Celica και Yaris, αλλά και Mitsubishi Evo IX και Evo X. Στη διαδρομή του γνώρισε διακρίσεις και δύσκολες στιγμές, χωρίς όμως ποτέ να χάσει τον σεβασμό και το ήθος που τον χαρακτήριζαν απέναντι στους συναθλητές του.Για 26 ολόκληρα χρόνια παρέμεινε ενεργός στους αγώνες, ισορροπώντας παράλληλα ανάμεσα στην οικογένεια και την επαγγελματική του ζωή, την οποία –όπως λένε όσοι τον γνώριζαν– υπηρετούσε με συνέπεια και αφοσίωση. Ήταν άνθρωπος χαμογελαστός, δοτικός και αγαπητός, ενώ ξεχώριζε για τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του ανεξάρτητα από τις συνθήκες ή τα αποτελέσματα των αγώνων.Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Κινέττα, δίνοντας τη δική του δύσκολη μάχη με την ασθένεια. Μεγάλη του δύναμη ήταν τα τρία παιδιά του, ενώ ιδιαίτερη χαρά αντλούσε από τον γιο του Γιώργο, ο οποίος ακολουθεί τα βήματά του στους αγώνες.Παλαιότερα είχε σταθεί δίπλα και στον νεαρό ράλιμαν Σάββα Λευκαδίτη, στηρίζοντάς τον ουσιαστικά στην αγωνιστική του πορεία. Στα τελευταία δύσκολα χρόνια της ζωής του, άνθρωποι από το περιβάλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπως η οικογένεια Χαλκιά, βρέθηκαν στο πλευρό του.Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές αγωνιστικές «κόντρες» της καριέρας του, το 2002, όταν με σχεδόν ίδια Yaris διεκδίκησε σημαντικό τίτλο απέναντι σε συναθλητές του, έχοντας συνοδηγό τον στενό του φίλο Κώστα Κόντο.





«Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η συμπεριφορά του Δημήτρη δεν άλλαξε ούτε στο παραμικρό και, βλέποντάς μας να μιλάμε στα διαλείμματα της μάχης, θα νόμιζε κάποιος ότι αγωνιζόμαστε σε διαφορετικές κατηγορίες».



Η τελευταία επαφή με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο έγινε όταν οδηγήθηκε για τις ανάγκες των «4Τροχοί» το Mitsubishi Evo X με το οποίο ο Δημήτρης Ψύλλος συμμετείχε για τελευταία φορά σε αγώνα, στο Ράλλυ Ακρόπολις 2013.



Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 11:30, στο κοιμητήριο των Άγιοι Ανάργυροι, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα τον αποχαιρετήσουν στην τελευταία του διαδρομή.