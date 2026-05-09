Έξαλλοι πανηγυρισμοί των οπαδών της Βαλένθια στη Roig Arena μετά τη λήξη του Game 4
Εκατοντάδες φίλοι της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση και στο τελευταίο σφύριγμα των διαιτητών πανηγύρισαν έξαλλα τη νίκη της Βαλένθια
Στο... πόδι σήκωσαν τη Roig Arena οι φίλοι της Βαλένθια μετά τη λήξη του Game 4 με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens και τη νίκη τους (89-86) που στέλνει τη σειρά στο Game 5 επί ισπανικού εδάφους.
Έπειτα από τη δεύτερη σερί νίκη της ισπανικής ομάδας (και τρίτη συνολικά μαζί με την regular season της Euroleague) η σειρά οδηγείται ξανά στη Roig Arena, όπου η Βαλένθια θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει την έδρα της και να φτάσει στο Final Four.
Το βίντεο με τους πανηγυρισμούς:
🔥🔥 ¡LOCURA EN EL ROIG ARENA!— Superdeporte (@superdeporte_es) May 8, 2026
¡El auditorio, lleno hasta la bandera, enloquece con la proeza de Valencia Basket ganando en Grecia y forzando el quinto partido! pic.twitter.com/xXKQszu48x
