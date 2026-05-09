Απίστευτο περιστατικό στο αεροδρόμιο του Ντένβερ: Αεροπλάνο χτύπησε άνθρωπο που περπατούσε τον διάδρομο προσγείωσης
ΚΟΣΜΟΣ
Η πτήση ακυρώθηκε καθώς αμέσως μετά πήρε φωτιά ο κινητήρας του αεροπλάνου και οι επιβάτες το εγκατέλειψαν χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες για προληπτικούς λόγους

Μια πτήση της Frontier Airlines με προορισμό το Λος Άντζελες φέρεται να χτύπησε έναν άνθρωπο που περπατούσε στον διάδρομο προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντένβερ το βράδυ της Παρασκευής (8/5), σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία. Το περιστατικό συνέβη κατά την απογείωση, περίπου στις 10:15 μ.μ. τοπική ώρα.

Στις ηχογραφήσεις του ελέγχου κυκλοφορίας, ακούγεται ο πιλότος να αναφέρει ότι ο κινητήρας έπιασε φωτιά και ότι υπήρχε καπνός στο αεροσκάφος, προτού ενημερώσει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι το αεροπλάνο έπρεπε να εκκενωθεί στον διάδρομο προσγείωσης.

Για προληπτικούς λόγους, οι επιβάτες χρησιμοποίησαν τσουλήθρες για να απομακρυνθούν από το αεροσκάφος, ανέφερε η Frontier Airlines σε ανακοίνωσή της.

«Διερευνούμε το περιστατικό και συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες σε συντονισμό με το αεροδρόμιο και άλλες αρχές ασφαλείας», αναφέρει εν μέρει η ανακοίνωση της Frontier. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από αυτό το συμβάν».

Η πτήση Airbus A321 μετέφερε 224 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την Frontier. Το αεροσκάφος ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες στις 12:16 π.μ., αλλά φαίνεται ότι το ταξίδι αναβλήθηκε και επαναπρογραμματίστηκε για το Σάββατο το πρωί.
