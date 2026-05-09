Μητσοτάκης: Η δυτική Θεσσαλονίκη μετατρέπεται από αποπαίδι σε τόπο με δυναμική ανάπτυξη και πολύ σημαντικές υποδομές

Ο πρωθυπουργόςπαρέστη το πρωί του Σαββάτου 9/5 στα, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, στη Σταυρούπολη, όπου φιλοξενούνται αρχαιότητες που ήρθαν στο φως στις ανασκαφές για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης.«Είναι το 29ο κατά σειρά μουσείο που εγκαινιάζεται τα τελευταία επτά χρόνια. Νομίζω ότι αυτό κάτι λέει για το πάθος με το οποίο αυτή η κυβέρνηση αγωνίστηκε για να διευρύνει το δίκτυο των πολιτιστικών μας υποδομών, δηλώνοντας, όμως, και έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τη Θεσσαλονίκη και για την κληρονομιά της», επισήμανε ο Πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του στην τελετή των εγκαινίων, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα.«Νομίζω ότι είναι μια συνειδητή, βαθιά πολιτική επιλογή, η οποία αποτελεί αναγνώριση του άυλου πλούτου ο οποίος περνά από γενιά σε γενιά, από αιώνα σε αιώνα, για να φτάσει τελικά μέχρι τις μέρες μας. Κάτι το οποίο μας επιβάλλει να τον προστατεύσουμε και να τον μελετήσουμε. Και μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία κάθε εποχής που προηγήθηκε της δικής μας, να γεφυρώσουμε το σήμερα με το χθες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του υπόγειου σιδηρόδρομου και, σε συνδυασμό με τα εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα που εκτίθενται στους σταθμούς του Μετρό, έχει ως αποστολή την προβολή της εξέλιξης της πόλης από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια. Θα λειτουργήσει επίσης ως χώρος συντήρησης, μελέτης και προστασίας των αρχαιοτήτων της ευρύτερης περιοχής.Το μουσείο αποτελεί επίσης πόλο πολιτισμού που εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ως μέρος του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο ολοκληρώνεται. Αναδεικνύοντας περαιτέρω την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, το μουσείο στεγάζεται στο ιστορικό κτήριο στρατωνισμού Α3, το οποίο κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και την τελευταία τριετία αποκαταστάθηκε και αναδιαμορφώθηκε σε μουσειακό χώρο.Εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου θα λειτουργήσουν δύο ακόμα μουσεία, ένα αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό και ένα στην εθνική αντίσταση, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των Δυτικών συνοικιών και καθιστώντας την περιοχή πόλο έλξης για επισκέπτες.«Η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, από το “αποπαίδι” της πόλης, μετατρέπεται από τον “φτωχό συγγενή” της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Φέρνουμε στο προσκήνιο περιοχές που για δεκαετίες έμειναν εκτός του οπτικού πεδίου της κεντρικής κυβέρνησης, αν και έχουν όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν, οικονομικά, οικιστικά αλλά κυρίως δημογραφικά. Μιλάμε για τον νεότερο πληθυσμό στη χώρα. Είναι, δηλαδή, μια απόφαση αυτής της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Το Μουσείο στεγάζεται στο κτήριο Στρατωνισμού Α3, σε περίπου 3.000 τ.μ., εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο και θα εγκαινιαστεί τον επόμενο μήνα.Από την πλευρά της,σημείωσε ότι «το Μουσείο “Θεσσαλονικέων Μητρόπολις” συγκροτεί μαζί με τα υπό υλοποίηση παρακείμενα μουσεία, του Προσφυγικού Ελληνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού και της Εθνικής Αντίστασης από τον οικείο Δήμο, ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης, εκπαίδευσης, παιδείας και αναψυχής, που συμβάλλει καταλυτικά στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων».