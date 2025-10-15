Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει το ενδιαφέρον για τον Ράφα Μπενίτεθ
Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει το ενδιαφέρον για τον Ράφα Μπενίτεθ
Οι φήμες που ήθελαν τον Ισπανό τεχνικό να είναι ο βασικός υποψήφιος για τον πράσινο πάγκο διαψεύστηκαν από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Αν και κανείς δεν έχει καταλάβει αν ο Παναθηναϊκός αναζητεί προπονητή ή αν οριστικά οι πράσινοι θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος της σεζόν με τον Χρήστο Κόντη, ο... καπνός που εμφανίστηκε νωρίς το μεσημέρι με τη διαρροή του ονόματος του Ράφα Μπενίτεθ, φαίνεται ότι τελικά δεν κρύβει κάποια μεγάλη φωτιά.
Ο Ισπανός τεχνικός με τη σπουδαία καριέρα σε Βαλένθια. Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι ναι μεν είναι μακριά από τους πάγκους εδώ και 1.5 χρόνο (έφυγε από τη Θέλτα τον Μάρτιο του 2024), αλλά από τον Παναθηναϊκό ήταν κατηγορηματικοί ότι δεν έχει γίνει καμία προσέγγιση από την πλευρά τους.
Ο Μπενίτεθ ο οποίος το καλοκαίρι είχε εμπλακεί και σε σενάρια που αφορούσαν την ΑΕΚ, είχε όντως μιλήσει με την Ένωση, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υπόθεση.
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ο Ισπανός τεχνικός με τη σπουδαία καριέρα σε Βαλένθια. Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι ναι μεν είναι μακριά από τους πάγκους εδώ και 1.5 χρόνο (έφυγε από τη Θέλτα τον Μάρτιο του 2024), αλλά από τον Παναθηναϊκό ήταν κατηγορηματικοί ότι δεν έχει γίνει καμία προσέγγιση από την πλευρά τους.
Ο Μπενίτεθ ο οποίος το καλοκαίρι είχε εμπλακεί και σε σενάρια που αφορούσαν την ΑΕΚ, είχε όντως μιλήσει με την Ένωση, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υπόθεση.
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα