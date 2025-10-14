Τένις: Από τις 15 Οκτωβρίου η διάθεση εισιτηρίων για το τουρνουά ATP 250 της Αθήνας στο οποίο θα συμμετάσχουν Τζόκοβιτς-Τσιτσιπάς

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hellenic Championship (@hellenicchampionship)

μπαίνει στο επίκεντρο του παγκόσμιου χάρτη του τένις με το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, το οποίο θα διεξαχθεί από 1 έως 8 Νοεμβρίου 2025 στο TELEKOM CENTER Athens.Πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση ATP στην Ελλάδα μετά από τρεις δεκαετίες, φέρνοντας στην πόλη κορυφαίους αθλητές, διεθνή δημοσιότητα και ένα μοναδικό αθλητικό θέαμα.Τα εισιτήρια για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς θα διατεθούν από τις 15 Οκτωβρίου, αποκλειστικά online, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης www.hellenicchampionship.com και του επίσημου συνεργάτη εισιτηρίων Ticketmaster. Όλα τα εισιτήρια είναι ημερήσια, προσφέροντας τη δυνατότητα στους θεατές να απολαύσουν όλους τους αγώνες της ημέρας στο Κεντρικό Court (Central Court) — την κεντρική αρένα του τουρνουά, όπου θα διεξαχθούν οι μεγαλύτερες αναμετρήσεις και οι τελικοί.Περισσότερες πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων, τις διαθέσιμες κατηγορίες θέσεων και τις τιμές θα δημοσιευτούν στις 15 Οκτωβρίου στην επίσημη ιστοσελίδα και τα social media του τουρνουά.Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση στη Fan Zone, έναν χώρο χαλάρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, με δραστηριότητες, εκπλήξεις και δώρα από τους Χορηγούς της διοργάνωσης.Η πρώτη ημέρα, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, θα είναι ημέρα ελεύθερης εισόδου. Οι επισκέπτες θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη θέση τους εκδίδοντας το δωρεάν εισιτήριο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργάνωσης ή της Ticketmaster, ώστε να εξασφαλίσουν θέση και είσοδο στο χώρο. Αναλυτικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν όταν ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων.Το ενδιαφέρον των φιλάθλων κορυφώνεται, καθώς έχουν ήδη ανακοινωθεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου τένις που θα βρεθούν στην Αθήνα.Ανάμεσα στους αθλητές που θα συμμετάσχουν ξεχωρίζουν: ο Κάρεν Κατσάνοφ, σταθερά μέσα στο Top 20 της παγκόσμιας κατάταξης, με σημαντικούς τίτλους στο ATP Tour και διακρίσεις σε Grand Slam διοργανώσεις, ο Γιακούμπ Μένσικ, ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα του ATP, μόλις 18 ετών, που έχει ήδη φτάσει στο Νο 16 του κόσμου και κατέκτησε πρόσφατα το Masters 1000 του Μαϊάμι και ο Γίρι Λεχέτσκα, επίσης από την Τσεχία, ένας από τους πιο σταθερούς νέους παίκτες της γενιάς του, με παρουσία στο Top 20 και εντυπωσιακές πορείες σε μεγάλες διοργανώσεις του Tour.Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η παρουσία του ανερχόμενου Έλληνα τενίστα Στέφανου Σακελλαρίδη, ο οποίος έλαβε μια από τις Wild Card της διοργάνωσης και θα αναμετρηθεί στο κυρίως ταμπλό!Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 φέρνει το κορυφαίο τένις στην καρδιά της Αθήνας, προβάλλοντας τη χώρα ως νέο προορισμό στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη και προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μια μοναδική εμπειρία.