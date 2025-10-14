Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Ολυμπιακός: Οριστικά χωρίς Φουρνιέ, ΜακΚίσικ και Γουόκαπ κόντρα στην Εφές
Ολυμπιακός: Οριστικά χωρίς Φουρνιέ, ΜακΚίσικ και Γουόκαπ κόντρα στην Εφές
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται με σημαντικές απουσίες στις 21:15 την Εφές στο ΣΕΦ
Χωρίς τους Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Γουόκαπ, Έβανς και φυσικά τον Φαλ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Εφές.
Οι ερυθρόλευκοι ήλπιζαν έως την τελευταία στιγμή για την παρουσία του Εβάν Φουρνιέ και του Σακίλ ΜακΚίσικ στην 12αδα αλλά έμειναν εκτός.
Δεν υπολογίζονται φυσικά και οι τραυματίες Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ.
Η 12αδα αποτελείται από τους: Φρανκ Νιλικίνα, Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Όμηρο Νετζήπογλου, Τάισον Γουόρντ, Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Νίκολα Μιλουτίνοβ.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές στις 21:15 στο ΣΕΦ και την Πέμπτη αγωνίζονται στο Βελιγράδι με τη Μακάμπι σε αγώνα της 5ης ημέρας της Euroleague.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Οι ερυθρόλευκοι ήλπιζαν έως την τελευταία στιγμή για την παρουσία του Εβάν Φουρνιέ και του Σακίλ ΜακΚίσικ στην 12αδα αλλά έμειναν εκτός.
Δεν υπολογίζονται φυσικά και οι τραυματίες Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ.
Η 12αδα αποτελείται από τους: Φρανκ Νιλικίνα, Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Όμηρο Νετζήπογλου, Τάισον Γουόρντ, Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Νίκολα Μιλουτίνοβ.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές στις 21:15 στο ΣΕΦ και την Πέμπτη αγωνίζονται στο Βελιγράδι με τη Μακάμπι σε αγώνα της 5ης ημέρας της Euroleague.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα