Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο προπονητής Γιάννης Κόλλιας - O τελικός με την Ελπίδων στο Euro 1998 και ο Ολυμπιακός
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο προπονητής Γιάννης Κόλλιας - O τελικός με την Ελπίδων στο Euro 1998 και ο Ολυμπιακός
Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής, Γιάννης Κόλλιας, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 92 ετών
Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο σκορπά ο θάνατος του Γιάννη Κόλλια. Ο έμπειρος προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη του, Γεωργία, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Γιάννης Κόλλιας υπήρξε ένας από τους πιο αξιόλογους Έλληνες τεχνικούς της εποχής του. Υπηρέτησε το ποδόσφαιρο τόσο μέσα από την προπονητική του πορεία όσο και μέσα από τη διδασκαλία του σε σεμινάρια της UEFA. Ανέλαβε την Εθνική Νέων από το 1971 έως το 1975, ενώ εργάστηκε και στην Εθνική Ελπίδων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη πολλών ταλαντούχων παικτών τα επόμενα χρόνια.
Το 1998 οδήγησε την Ελπίδων στον τελικό του Euro στο Βουκουρέστι. Στον ημιτελικό η Ελλάδα θα κερδίσει 3-0 την Ολλανδία στην οποία έπαιζε μεταξύ άλλων ο Φαν Νιστελρόι ενώ στην πορεία της επικράτησε 1-0 της Γερμανίας του Μπάλακ.
Στον τελικό η Ελλάδα ηττήθηκε 1-0 από την Ισπανία. Στον τελικό για την Ελλάδα αγωνίστηκαν οι: Ελευθερόπουλος, Μαυρογενίδης, Άντζας, Δέλλας (77' Μπασινάς), Γκούμας, Δερμιτζάκης (63' Λάκης), Κωστούλας, Στολτίδης, Καραγκούνης (85' Αλεξόπουλος), Λυμπερόπουλος, Παντελής Κωνσταντινίδης.
Στη διάρκεια της καριέρας του πέρασε από ομάδες όπως ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός. Eπιπλέον διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής και για τον Ολυμπιακό το 2003.
Στον πάγκο του Ολυμπιακού έμεινε 20 ημέρες. Διαδέχτηκε τον Τάκη Λεμονή και παρέδωσε στον Στρέτκο Κάτανετς. Είναι η χρονιά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 7ο συνεχόμενο πρωτάθλημά του.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Έλληνες influencers τζιράρουν €90 εκατ. τον χρόνο - Δείτε τη λίστα με τα ποσά που χρεώνουν και τα κέρδη
Στάθης Καλύβας στον Δανίκα: Η κίνηση Τσίπρα ωφελεί τον Μητσοτάκη και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ
Στη ΓΑΔΑ συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη του, Γεωργία, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Γιάννης Κόλλιας υπήρξε ένας από τους πιο αξιόλογους Έλληνες τεχνικούς της εποχής του. Υπηρέτησε το ποδόσφαιρο τόσο μέσα από την προπονητική του πορεία όσο και μέσα από τη διδασκαλία του σε σεμινάρια της UEFA. Ανέλαβε την Εθνική Νέων από το 1971 έως το 1975, ενώ εργάστηκε και στην Εθνική Ελπίδων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη πολλών ταλαντούχων παικτών τα επόμενα χρόνια.
Το 1998 οδήγησε την Ελπίδων στον τελικό του Euro στο Βουκουρέστι. Στον ημιτελικό η Ελλάδα θα κερδίσει 3-0 την Ολλανδία στην οποία έπαιζε μεταξύ άλλων ο Φαν Νιστελρόι ενώ στην πορεία της επικράτησε 1-0 της Γερμανίας του Μπάλακ.
Στον τελικό η Ελλάδα ηττήθηκε 1-0 από την Ισπανία. Στον τελικό για την Ελλάδα αγωνίστηκαν οι: Ελευθερόπουλος, Μαυρογενίδης, Άντζας, Δέλλας (77' Μπασινάς), Γκούμας, Δερμιτζάκης (63' Λάκης), Κωστούλας, Στολτίδης, Καραγκούνης (85' Αλεξόπουλος), Λυμπερόπουλος, Παντελής Κωνσταντινίδης.
Στη διάρκεια της καριέρας του πέρασε από ομάδες όπως ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός. Eπιπλέον διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής και για τον Ολυμπιακό το 2003.
Στον πάγκο του Ολυμπιακού έμεινε 20 ημέρες. Διαδέχτηκε τον Τάκη Λεμονή και παρέδωσε στον Στρέτκο Κάτανετς. Είναι η χρονιά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 7ο συνεχόμενο πρωτάθλημά του.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Έλληνες influencers τζιράρουν €90 εκατ. τον χρόνο - Δείτε τη λίστα με τα ποσά που χρεώνουν και τα κέρδη
Στάθης Καλύβας στον Δανίκα: Η κίνηση Τσίπρα ωφελεί τον Μητσοτάκη και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ
Στη ΓΑΔΑ συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα