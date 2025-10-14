Ο Λεβαντόφσκι υπέστη θλάση και χάνει clasico και Ολυμπιακό

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα επέστρεψε τραυματίας από την Εθνική Πολωνίας και πρόσθεσε άλλον έναν πονοκέφαλο στον Χάνσι Φλικ
Η ατυχία της Μπαρτσελόνα με τους τραυματισμούς τελειωμό δεν έχει καθώς από την αρχή της σεζόν οι μπλαουγκράνα σχεδόν ποτέ δεν έχουν καταφέρει να εμφανιστούν πλήρεις.
Τελευταίο όνομα που προστέθηκε στο απουσιολόγιο του Χάνσι Φλικ είναι αυτό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τον Πολωνό στράικερ να επιστρέφει τραυματίας από το παράθυρα των Εθνικών ομάδων.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν θλάση στον αριστερό μηρό με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία τεσσάρων εβδομάδων γεγονός που σημαίνει ότι χάνει σίγουρα το clasico της 26ης Οκτωβρίου και πιο πριν το ματς με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η απουσία του Λεβαντόφσκι προστίθεται στην ήδη γνωστή απουσία του Ζοάν Γκαρσία. Ο Ραφίνια παραμένει αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως και ο Ντάνι Όλμο, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Ισπανία με θλάση στον γαστροκνήμιο του αριστερού ποδιού.
Στα θετικά για τη Μπάρτσα το γεγονός ότι ο Φλικ θα μπορέσει να υπολογίζει στους Φεράν, Φερμίν και Γιαμάλ οι οποίοι ξεπέρασαν τα δικά τους προβλήματα και λογικά επιστρέφουν κόντρα στη Τζιρόνα.
