Σούλης Παπαδόπουλος: «Κάποιοι διαιτητές παίζουν με τις καριέρες μας, ζητάω σεβασμό»

Αν είχα κάνει κάτι, θα το παραδεχόμουν.Όμως δεν έκανα απολύτως τίποτα για να τιμωρηθώ. Μετά τον Πανιώνιο είπαμε ότι η διαιτησία ήταν "ντεφορμέ". Τώρα, πρέπει να βρω άλλον τίτλο για να περιγράψω αυτό που ζήσαμε.Σε κάθε παιχνίδι, ο πάγκος μας δέχεται ανελέητα κάρτες. Οι προπονητές αλλάζουν πολύ γρήγορα, βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Ίσως ήρθε η ώρα κάποιοι να αλλάζουν και τους διαιτητές το ίδιο γρήγορα».«Δεν μπορεί κάποιοι διαιτητές να παίζουν με τις καριέρες μας - και κυρίως με τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών.Η Μαρκό είναι μια ομάδα που έχει ανεβεί επίπεδο σε όλους τους τομείς, με τον πρόεδρό μας να έχει κάνει μια σοβαρή επένδυση.Δεν με ενδιαφέρει που χάσαμε δύο βαθμούς.Είμαστε καλή ομάδα και θα τους πάρουμε αλλού. Αυτό που με προβληματίζει είναι πως νιώθουμε ότι έχουν πέσει όλοι πάνω μας - χωρίς να καταλαβαίνουμε το "γιατί".Βγάζω το καπέλο στους ποδοσφαιριστές μου. Δεν χάνουν, δεν λυγίζουν, δεν μασάνε. Άλλη ομάδα, στη θέση τους, θα είχε καταρρεύσει».«Ζητάω σεβασμό. Είμαι 30 χρόνια στα γήπεδα. Αν κάνω λάθος, να τιμωρηθώ. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας να παίζει με την καριέρα και τη ζωή κανενός.Ευχαριστούμε τον κόσμο μας που μας στηρίζει. Και θα συνεχίσει να μας στηρίζει, γιατί η Μαρκό παρουσιάζει ποδόσφαιρο που αξίζει να βλέπει ο κόσμος».