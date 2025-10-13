Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Απολογήθηκε ο Ζαφείρης: «Χίλια συγνώμη για το λάθος μου...»
Απολογήθηκε ο Ζαφείρης: «Χίλια συγνώμη για το λάθος μου...»
Ο Χρήστος Ζαφείρης έκανε ανάρτηση στα social media σχετικά με το αποτέλεσμα κόντρα στη Δανία αλλά και το δικό του λάθος στο πρώτο γκολ των Δανών
Η εθνική ομάδα ηττήθηκε χθες με 3-1 από τη Δανία στην Κοπεγχάγη και έχασε τις τελευταίες ελπίδες κατάκτησης μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων του 3ου προκριματικού ομίλου για το Μουντιάλ 2026. Στο 22ο λεπτό ο Χρήστος Ζαφείρης γύρισε απρόσεκτα τη μπάλα στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και ο Ράσμους Χόιλουντ με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα προλαβαίνοντας την έξοδο του Ελληνα γκολκίπερ. Το γκολ αυτό «έκοψε τα φτερά» των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Ο διεθνής μέσος με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολογήθηκε, ζητώντας συγγνώμη για το λάθος του: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί δίπλα μας και μας υποστήριξε, χίλια συγγνώμη για το λάθος μου... Θα είμαστε πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το επόμενο και πάλι συγγνώμη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Έλληνας διεθνής της Σλάβια Πράγας.
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Ο διεθνής μέσος με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολογήθηκε, ζητώντας συγγνώμη για το λάθος του: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί δίπλα μας και μας υποστήριξε, χίλια συγγνώμη για το λάθος μου... Θα είμαστε πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το επόμενο και πάλι συγγνώμη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Έλληνας διεθνής της Σλάβια Πράγας.
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα