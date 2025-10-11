Προμηθέας-Μαρούσι 93-88: Ποδαρικό στις νίκες με σπουδαίο ΜακΚάλουμ - Βίντεο

Ο Προμηθέας Πατρών επιβλήθηκε του Αμαρουσίου με 93-88 και πέτυχε την πρώτη νίκη του στη Stoiximan GBL, ρίχνοντας την ομάδα των βορείων προαστίων στο 0-2 και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Κένταλ ΜακΚάλουμ