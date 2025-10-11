Προμηθέας-Μαρούσι 93-88: Ποδαρικό στις νίκες με σπουδαίο ΜακΚάλουμ - Βίντεο
Προμηθέας-Μαρούσι 93-88: Ποδαρικό στις νίκες με σπουδαίο ΜακΚάλουμ - Βίντεο

Ο Προμηθέας Πατρών επιβλήθηκε του Αμαρουσίου με 93-88 και πέτυχε την πρώτη νίκη του στη Stoiximan GBL, ρίχνοντας την ομάδα των βορείων προαστίων στο 0-2 και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Κένταλ ΜακΚάλουμ

Ο Προμηθέας πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 93-88 στο «Δ. Τόφαλος», σε μία αναμέτρηση που ξεπέρασε χρονικά τις δύο ώρες. Έτσι, οι Πατρινοί υπερασπίστηκαν την έδρα τους απέναντι στο Μαρούσι, που έπεσε στο 0-2. Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ έκανε τη διαφορά για τον Προμηθέα, κουβαλώντας την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη στην επίθεση.

Το Μαρούσι βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά του και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο υπέρ του, 16-23. Η ομάδα των βορείων προαστίων είχε τον έλεγχο, ωστόσο ο Προμηθέας αντέδρασε στη συνέχεια, βελτίωσε την αμυντική λειτουργία του και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 42-37. Οι γηπεδούχοι σούταραν με 47% στα τρίποντα (10/21) και πήραν δεύτερες ευκαιρίες με τα έξι επιθετικά ριμπάουντ, απέναντι στο Μαρούσι που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Τζόρνταν Κινγκ (8π.), Ντάριλ Μέικον (8π.) και Μάνου Χατζηδάκη (7π., 2 ριμπ.). Ακολούθως, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με το Μαρούσι να σημειώνει 32 πόντους στην τρίτη περίοδο και να προηγείται με 67-69 στο 30'.

Ο Κόουλμαν ήταν εκείνος που έδωσε το προβάδισμα στον Προμηθέα, τελειώνοντας τη φάση με alley-oop κάρφωμα στα 2:22 πριν το φινάλε για το 81-80. Οι «κιτρινόμαυροι» πίεσαν, όμως ο Κένταλ ΜακΚάλουμ έκανε το 86-82 με γκολ-φάουλ, φτάνοντας τους 19 πόντους. Ο Κόουλμαν έβαλε ένα δύσκολο καλάθι για το 88-82, με το Μαρούσι να επιχειρεί την ύστατη προσπάθεια, μειώνοντας σε 88-86 με τον Γουίλιαμς στα 21"! Το παιχνίδι πήγε στις βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Μακιούρα να διαμορφώνει το 91-88 στα 9.7" και τον Προμηθέα να φτάνει στη νίκη με 93-88.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 42-37, 67-69, 93-88.

Ο MVP: Ο Κένταλ ΜακΚάλουμ γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 5/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 6/8 βολές στα 24:44 που έμεινε στο παρκέ.

Ο καλύτερος ηττημένος: Ο Τζόρνταν Κινγκ σημείωσε 19 πόντους, έξι ασίστ και τρία ριμπάουντ όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για το Μαρούσι.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 50% του Προμηθέα στο τρίποντο (12/24).

