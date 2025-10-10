Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Εθνική Ελπίδων: Προβάδισμα με 2-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Γερμανία με Τζίμα και Κωστούλα - Δείτε τα γκολ
Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας στο 13' και ο Στέφανος Τζίμας στο 14' βρήκαν δίχτυα για την Ελλάδα στην Ιένα
Η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας δίνει μάχη για πρόκριση στα τελικά του Euro U-21 του 2027 και η πιο δύσκολη είναι αυτή με την Γερμανία.
Η Ελλάδα παίζει στην Ιένα κόντρα στη Γερμανία και προηγείται 2-0. Στο 13' ο Κωνσταντίνος Κωστούλας άνοιξε το σκορ με κεφαλιά και στο 14' ο Στέφανος Τζίμας έγραψε το 2-0.
Η ομάδα μας είναι στον 6ο όμιλο με την Γερμανία, την Γεωργία, την Βόρεια Ιρλανδία, την Λετονία και την Μάλτα.
