Εθνική Ελπίδων: Προβάδισμα με 2-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Γερμανία με Τζίμα και Κωστούλα - Δείτε τα γκολ
SPORTS
Εθνική Ελπίδων Εθνική ποδοσφαίρου Στέφανος Τζίμας Κωνσταντίνος Κωστούλας Εθνική Γερμανίας

Εθνική Ελπίδων: Προβάδισμα με 2-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Γερμανία με Τζίμα και Κωστούλα - Δείτε τα γκολ

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας στο 13' και ο Στέφανος Τζίμας στο 14' βρήκαν δίχτυα για την Ελλάδα στην Ιένα

Εθνική Ελπίδων: Προβάδισμα με 2-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Γερμανία με Τζίμα και Κωστούλα - Δείτε τα γκολ
Η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας δίνει μάχη για πρόκριση στα τελικά του Euro U-21 του 2027 και η πιο δύσκολη είναι αυτή με την Γερμανία. 

Η Ελλάδα παίζει στην Ιένα κόντρα στη Γερμανία και προηγείται 2-0. Στο 13' ο Κωνσταντίνος Κωστούλας άνοιξε το σκορ με κεφαλιά και στο 14' ο Στέφανος Τζίμας έγραψε το 2-0. 

Η ομάδα μας είναι στον 6ο όμιλο με την Γερμανία, την Γεωργία, την Βόρεια Ιρλανδία, την Λετονία και την Μάλτα.


