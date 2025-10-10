Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ολυμπιακός: Χωρίς τον Φουρνιέ κόντρα στην Ντουμπάι BC
Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στη σημερινή αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC(10/10, 21:15) για την 3η αγωνιστική της Euroleague
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αγωνιστεί κόντρα στην Ντουμπάι BC(10/10, 21:15) χωρίς τον Γάλλο γκαρντ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και τελικά δεν κατάφερε να είναι έτοιμος για το παιχνίδι. Η απουσία του Φουρνιέ έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες των Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς και Σακίλ Μακίσικ, προκαλώντας επιπλέον δυσκολίες στον προπονητή του Ολυμπιακού για την αποψινή αναμέτρηση.
Η απώλεια τεσσάρων παικτών από την περιφερειακή γραμμή του Ολυμπιακού κάνει ακόμα πιο δύσκολη την προσπάθεια των ερυθρολεύκων να επιστρέψουν στις νίκες.
