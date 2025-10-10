Ολυμπιακός: Υποδέχεται τη Ντουμπάι BC με σημαντικές απουσίες
SPORTS
Ολυμπιακός Ντουμπάι BC Euroleague

Ολυμπιακός: Υποδέχεται τη Ντουμπάι BC με σημαντικές απουσίες

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στο ΣΕΦ (21:15) την ομάδα του Γκόλεματς για την 3η αγωνιστική της Euroleague

Ολυμπιακός: Υποδέχεται τη Ντουμπάι BC με σημαντικές απουσίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύσκολη... εξίσωση το ματς με την Ντουμπάι BC για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες υποδέχονται στο ΣΕΦ (21:15) την ομάδα του Γκόλεματς για την 3η αγωνιστική της Euroleague και θέλουν να γυρίσουν στον δρόμο των επιστυχιών μετά την ήττα από τη Ρεάλ.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα έχει θέμα στα γκαρντ, αφού από το ματς σίγουρα θα απουσιάσουν οι Τόμας Ουόκαπ και Κίναν Έβανς, ενώ μένει να φανεί αν τελικά θα καταφέρει να αγωνιστεί ο Εβάν Φουρνιέ που είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Από την πλευρά του ο Χολ αντιμετωπίσει ίωση, αλλά αναμένεται να βρεθεί κανονικά στην 12άδα.

O Σάσα Βεζένκοβ τόνισε πως «όλες οι ομάδες έχουν τραυματισμούς», ενώ πρόσθεσε πως η ομάδα του πρέπει να κρατήσει το ΣΕΦ αλώβητο. Από την άλλη ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα θέματα στην περιφέρεια και στην καλή άμυνα που πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός.

Το ΣΕΦ είναι κοντά στο sold out για το ματς. Στον αντίποδα δεν θα αγωνιστούν οι Αβράμοβιτς, Μούσα και Τζάιτε.

Αναλυτικά

20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
Κλείσιμο
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις

Ειδήσεις σήμερα:

«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια

Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης