Ολυμπιακός: Υποδέχεται τη Ντουμπάι BC με σημαντικές απουσίες
Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στο ΣΕΦ (21:15) την ομάδα του Γκόλεματς για την 3η αγωνιστική της Euroleague
Δύσκολη... εξίσωση το ματς με την Ντουμπάι BC για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες υποδέχονται στο ΣΕΦ (21:15) την ομάδα του Γκόλεματς για την 3η αγωνιστική της Euroleague και θέλουν να γυρίσουν στον δρόμο των επιστυχιών μετά την ήττα από τη Ρεάλ.
Η ομάδα του Μπαρτζώκα έχει θέμα στα γκαρντ, αφού από το ματς σίγουρα θα απουσιάσουν οι Τόμας Ουόκαπ και Κίναν Έβανς, ενώ μένει να φανεί αν τελικά θα καταφέρει να αγωνιστεί ο Εβάν Φουρνιέ που είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Από την πλευρά του ο Χολ αντιμετωπίσει ίωση, αλλά αναμένεται να βρεθεί κανονικά στην 12άδα.
O Σάσα Βεζένκοβ τόνισε πως «όλες οι ομάδες έχουν τραυματισμούς», ενώ πρόσθεσε πως η ομάδα του πρέπει να κρατήσει το ΣΕΦ αλώβητο. Από την άλλη ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα θέματα στην περιφέρεια και στην καλή άμυνα που πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός.
Το ΣΕΦ είναι κοντά στο sold out για το ματς. Στον αντίποδα δεν θα αγωνιστούν οι Αβράμοβιτς, Μούσα και Τζάιτε.
20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις
