Γκάλης: Συγκινούμαι όταν βλέπω γεμάτο το γήπεδο, ο νέος ιδιοκτήτης δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη - Βίντεο
SPORTS
Άρης Νίκος Γκάλης Ρίτσαρντ Σιάο

Ο Νίκος Γκάλης αποθεώθηκε και αποθέωσε τον κόσμο του Άρη και μίλησε και για τη νέα σελίδα που άνοιξε με την είσοδο του Σιάο στην ομάδα

Ο Νίκος Γκάλης δεν θα μπορούσε να λείψει από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Άρη στο Αλεξάνδρειο στο Euro Cup. 

O θρύλος του ελληνικού μπάσκετ είδε την ομάδα της καρδίας του να κερδίζει το Αμβούργο και τον κόσμο της να τον αποθεώνει κατά την είσοδό του και κατά την διάρκεια του αγώνα. 

Ο Νίκος Γκάλης είχε την ευκαιρία να μιλήσει και με το νέο αφεντικό της ΚΑΕ τον Ρίτσαρντ Σιάο και μετά τον αγώνα μίλησε για την εντύπωση που του έκανε ο επιχειρηματίας ενώ αποθέωσε τον κόσμο του Άρη. 

Οι δηλώσεις του Νίκου Γκάλη στην ΕΡΤ 3

«Συγκινούμαι όταν βλέπω το γήπεδο γεμάτο, θυμάμαι τις παλιές στιγμές. Έχει κάτι από τα παλιά. Καλή επιτυχία στον νέο ιδιοκτήτη. Τον καλωσορίζουμε στην Αρειανή οικογένεια.

Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει το δρόμο της σιγά-σιγά και να φτιάξουμε μια ωραία ομάδα για τον κόσμο μας, που είναι δίπλα και στις καλές και στις κακές στιγμές.

Ο Σιάο δείχνει σεβασμό στην ιστορία του Άρη. Ό,τι χρειάζεται από εμένα είμαι εδώ».




