Ο Μάρκος Γιορέντε γιορτάζει με κρασί αξίας 22.000 ευρώ: «Ήταν στιγμή για κάτι προσωπικό»
Ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, λάτρης του καλού κρασιού, μοιράστηκε λεπτομέρειες μιας ιδιαίτερης προσωπικής στιγμής, ανοίγοντας μια σπάνια φιάλη του 1995
Ένα από τα πιο ακριβά κρασιά στον κόσμο έγινε το επίκεντρο της τελευταίας ανάρτησης του Μάρκος Γιορέντε. Ο Ισπανός μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης αποκάλυψε μέσα από τα social media του πως γιόρτασε μια «προσωπική στιγμή» μαζί με τη σύζυγό του, ανοίγοντας μια εξαιρετικά σπάνια φιάλη Romanée-Conti 1995, αξίας περίπου 22.000 ευρώ.
Το συγκεκριμένο κρασί, παραγωγής του φημισμένου γαλλικού οινοποιείου Domaine de la Romanée-Conti (DRC), θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή και περιζήτητα στον κόσμο. Στην αγορά προσφέρεται ακόμα και με «προνομιακή» τιμή γύρω στις 13.500 λίρες χωρίς φόρους, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς για συλλέκτες και λάτρεις των εκλεκτών ετικετών.
Στην ανάρτησή του, ο Γιορέντε περιέγραψε τη συμβολική αξία που είχε για τον ίδιο η συγκεκριμένη στιγμή:
«Αυτό το μέρος (σ.σ. social media) έγινε εδώ και καιρό το άλμπουμ των αναμνήσεών μου. Παρά τα όσα συνέβησαν χθες, σήμερα ήθελα να γιορτάσω κάτι προσωπικό. Γιατί αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε και οι στιγμές που μοιραζόμαστε μαζί τους. Το να γιορτάζεις δεν σε κάνει λιγότερο επαγγελματία — σε μαθαίνει να ξεχωρίζεις τον κάθε ρόλο στη ζωή».
Ο ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε επίσης με χιούμορ ότι «ίσως το κρασί να μην είναι το πιο υγιεινό», όμως τόνισε πως το συναίσθημα πίσω από την κίνηση αυτή ξεπερνά κάθε περιορισμό.
Το Romanée-Conti παράγεται σε περιορισμένες ποσότητες από μόλις 25 εκτάρια αμπελώνων στην περιοχή Côte de Nuits της Βουργουνδίας, με κάθε φιάλη να θεωρείται έργο τέχνης για τους γνώστες. Πέρα από ένα κορυφαίο κρασί, αποτελεί και επένδυση, αλλά και σύμβολο κύρους και προσωπικού γούστου — κάτι που ο Μάρκος Γιορέντε γνωρίζει καλά.
