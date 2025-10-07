



της ιστιοπλοΐας έγινε ξανά ειδικότητα στα ΤΕΦΑΑ.

Από την πρώτη κιόλας χρονιά του μαθήματος της ιστιοπλοΐας φοιτούν τρεις γνωστές αθλήτριες, οι Αιμιλία Κωστή, Μαρίνα Χερουβείμ και Φοίβη Τσάλτα.

Μετά από 15 χρόνια απουσίας το μάθημα



«Μεγάλη είδηση για την ελληνική ιστιοπλοΐα. Από τη φετινή πανεπιστημιακή χρονιά το μάθημα της ιστιοπλοΐας έγινε ξανά ειδικότητα στα ΤΕΦΑΑ μετά από 15 χρόνια!

Αυτό σημαίνει ότι πλέον άνοιξε ο δρόμος για πολλούς αθλητές και αθλήτριες να φοιτήσουν στο άθλημα που αγαπούν, να πάρουν την ειδικότητα και με τις γνώσεις και την εμπειρία τους να συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας στη χώρα μας.

Όλα ξεκίνησαν πριν από τέσσερα χρόνια όταν η διοίκηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας πρότεινε στα ΤΕΦΑΑ η ιστιοπλοΐα να γίνει μάθημα επιλογής.

Η ΕΙΟ διέθεσε τον καθηγητή φυσικής αγωγής και παλιό ιστιοπλόο Νίκο Μάλη και πρόσφερε υλικοτεχνική υποδομή. Την αίθουσα εκδηλώσεων στα γραφεία της για μαθήματα θεωρίας και προβολή βίντεο και δύο σκάφη για πρακτική στο Διεθνές Κέντρο Ιστιοπλοΐας στη Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας.

Από το 2021 μέχρι σήμερα υπήρξε άριστη συνεργασία ανάμεσα στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση των ΤΕΦΑΑ και με δεδομένο το τεράστιο ενδιαφέρον των σπουδαστών το μάθημα της ιστιοπλοΐας έγινε ειδικότητα.

Σε αυτό συνέβαλαν ο κοσμήτορας των ΤΕΦΑΑ Γεράσιμος Τερζής και ο αναπληρωτής κοσμήτορας Ανάργυρος Τουμπέκης ο, οποίος είναι και ο διευθυντής της σχολής.

Από την πρώτη κιόλας χρονιά του μαθήματος της ιστιοπλοΐας φοιτούν τρεις γνωστές αθλήτριες, οι Αιμιλία Κωστή, Μαρίνα Χερουβείμ και Φοίβη Τσάλτα».

Ειδήσεις σήμερα:



Κατέρρευσαν μπαλκόνια σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο, μεγάλες ζημιές - Δείτε φωτογραφίες



Μαχαίρωσαν δήμαρχο στη Γερμανία - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση



Κατερίνα Πλουμιδάκη: Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω