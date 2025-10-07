Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Άρσεναλ: Σχέδιο επέκτασης του Έμιρεϊτς στα πρότυπα του Σαντιάγκο Μπερναμπέου
Άρσεναλ: Σχέδιο επέκτασης του Έμιρεϊτς στα πρότυπα του Σαντιάγκο Μπερναμπέου
Η Άρσεναλ εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τη χωρητικότητα του Έμιρεϊτς και να χρησιμοποιεί για όσο διάστημα χρειαστεί το Γουέμπλεϊ
Η Άρσεναλ άφησε το ιστορικό Χάιμπουρι τον Αύγουστο του 2006 για να μπει σε μία νέα ποδοσφαιρική εποχή χρησιμοποιώντας ως έδρα το Έμιρεϊτς και λίγο πριν κλείσει μία 20ετία στο σπίτι της, εμφανίζεται έτοιμη να το κάνει ακόμη ομορφότερο.
Όπως αποκάλυψε η Telegraph, η διοίκηση των Λονδρέζων σχεδιάζει μία σημαντική επέκταση του Έμιρεϊτς η οποία αν συμβεί θα την υποχρεώσει να μεταφέρει προσωρινά τους εντός έδρας αγώνες της στο ναό του ποδοσφαίρου, το Γουέμπλεϊ.
«Έχει γίνει λεπτομερής εργασία για μια πιθανή ανακαίνιση του σταδίου του βόρειου Λονδίνου, η οποία θα αυξήσει την τρέχουσα χωρητικότητα της Άρσεναλ, χωρητικότητας 60.700 θεατών, σε πάνω από 70.000.
Αυτό θα αποκαταστήσει τη θέση του συλλόγου ως το μεγαλύτερο γήπεδο στο Λονδίνο, ξεπερνώντας τη Γουέστ Χαμ και την αντίπαλό της, Τότεναμ.
Είναι κατανοητό ότι ο σύλλογος έχει επιλογές για να αλλάξει την κλίση των κερκίδων και μπορεί επίσης να προσαρμόσει το σχέδιο καθισμάτων ώστε να χωρέσουν περισσότεροι οπαδοί.
Το εξωτερικό κομμάτι του γηπέδου θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο, καθώς η πλειονότητα των παρεμβάσεων που εξετάζονται θα πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με το δημοσίευμα να υπογραμμίζει ότι μία ενδεχόμενη επέκταση θα συνέβαλε σε μερικό βαθμό ώστε να ικανοποιηθεί ένα κομμάτι οπαδών, με δεδομένο πως η λίστα αναμονής για εισιτήρια διαρκείας, ξεπερνάει στην παρούσα φάση τα 100.000 άτομα.
Σημειώνεται πως οι κανονιέρηδες διαθέτουν αυτή τη στιγμή το πέμπτο μεγαλύτερο γήπεδο σε επίπεδο Premier League και έχουν ήδη υποχωρήσει στην πέμπτη θέση όσον αφορά στην προσέλευση θεατών στα αγγλικά γήπεδα την τελευταία 5ετία, πίσω από τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέστ Χαμ, Τότεναμ και Λίβερπουλ που διαθέτουν μεγαλύτερα γήπεδα.
Ειδήσεις σήμερα:
7 Οκτωβρίου 2023: Δύο χρόνια από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ - Σφαγές, βιασμοί και απαγωγές σε κιμπούτζ και μουσικά φεστιβάλ
Μεταναστευτικό: Όποιος παίρνει άσυλο θα πρέπει να εργάζεται - Πώς θα λειτουργήσουν οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με την OpenAI
Όπως αποκάλυψε η Telegraph, η διοίκηση των Λονδρέζων σχεδιάζει μία σημαντική επέκταση του Έμιρεϊτς η οποία αν συμβεί θα την υποχρεώσει να μεταφέρει προσωρινά τους εντός έδρας αγώνες της στο ναό του ποδοσφαίρου, το Γουέμπλεϊ.
«Έχει γίνει λεπτομερής εργασία για μια πιθανή ανακαίνιση του σταδίου του βόρειου Λονδίνου, η οποία θα αυξήσει την τρέχουσα χωρητικότητα της Άρσεναλ, χωρητικότητας 60.700 θεατών, σε πάνω από 70.000.
Αυτό θα αποκαταστήσει τη θέση του συλλόγου ως το μεγαλύτερο γήπεδο στο Λονδίνο, ξεπερνώντας τη Γουέστ Χαμ και την αντίπαλό της, Τότεναμ.
🚨 EXCLUSIVE: Arsenal exploring options to increase capacity beyond 70,000 as 20th anniversary of move from Highbury approaches— Telegraph Football (@TeleFootball) October 7, 2025
Read more from @JWTelegraph and @SamWallaceTel ⬇️https://t.co/mJ3He19NR2 pic.twitter.com/69wnKfwhGE
Είναι κατανοητό ότι ο σύλλογος έχει επιλογές για να αλλάξει την κλίση των κερκίδων και μπορεί επίσης να προσαρμόσει το σχέδιο καθισμάτων ώστε να χωρέσουν περισσότεροι οπαδοί.
Το εξωτερικό κομμάτι του γηπέδου θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο, καθώς η πλειονότητα των παρεμβάσεων που εξετάζονται θα πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με το δημοσίευμα να υπογραμμίζει ότι μία ενδεχόμενη επέκταση θα συνέβαλε σε μερικό βαθμό ώστε να ικανοποιηθεί ένα κομμάτι οπαδών, με δεδομένο πως η λίστα αναμονής για εισιτήρια διαρκείας, ξεπερνάει στην παρούσα φάση τα 100.000 άτομα.
Σημειώνεται πως οι κανονιέρηδες διαθέτουν αυτή τη στιγμή το πέμπτο μεγαλύτερο γήπεδο σε επίπεδο Premier League και έχουν ήδη υποχωρήσει στην πέμπτη θέση όσον αφορά στην προσέλευση θεατών στα αγγλικά γήπεδα την τελευταία 5ετία, πίσω από τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέστ Χαμ, Τότεναμ και Λίβερπουλ που διαθέτουν μεγαλύτερα γήπεδα.
Ειδήσεις σήμερα:
7 Οκτωβρίου 2023: Δύο χρόνια από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ - Σφαγές, βιασμοί και απαγωγές σε κιμπούτζ και μουσικά φεστιβάλ
Μεταναστευτικό: Όποιος παίρνει άσυλο θα πρέπει να εργάζεται - Πώς θα λειτουργήσουν οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με την OpenAI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα