Οπαδός της Σάντερλαντ έγινε viral αφού… έπιασε ποντίκι στο «Ολντ Τράφορντ»
Μια αναπάντεχη «μάχη» εκτός γηπέδου έκλεψε την παράσταση στον αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ, με φίλαθλο να υποστηρίζει πως έπιασε ένα ποντίκι στην εξέδρα των φιλοξενούμενων
Από τα γκολ του Μέισον Μάουντ και του Μπέντζαμιν Σέσκο στον αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ, εκείνο που τελικά συζητήθηκε περισσότερο δεν ήταν το 2–0 των «κόκκινων διαβόλων» — αλλά ένα ποντίκι που «έκλεψε» την παράσταση στο «Ολντ Τράφορντ».
Μια οπαδός της φιλοξενούμενης ομάδας, η Κάρεν Τζάκσον έγινε viral αφού ισχυρίστηκε ότι εντόπισε και έπιασε ένα τρομαγμένο ποντίκι μέσα στο πέταλο των φιλοξενούμενων. Σύμφωνα με την ίδια, εγκλώβισε το ζώο μέσα σε ένα πλαστικό ποτήρι όταν οι σεκιούριτι αρνήθηκαν να βοηθήσουν.
«Το καημένο το ποντίκι ήταν τρομαγμένο. Ο υπεύθυνος μου είπε πως αν ήθελα να το απελευθερώσω θα έπρεπε να φύγω από το γήπεδο. Του απάντησα ότι δεν πρόκειται να χάσω το δεύτερο ημίχρονο – αν δεν με αφήσει να το βγάλω έξω, θα κάτσει να δει το ματς μαζί μου!», έγραψε με χιούμορ στα social media.
Τελικά, η Τζάκσον κατάφερε να το απελευθερώσει εκτός γηπέδου, αν και αστειεύτηκε ότι «μάλλον ξαναμπήκε μέσα». Οι φωτογραφίες από τη σκηνή έγιναν γρήγορα viral, με σελίδες φιλάθλων να σχολιάζουν το απρόσμενο συμβάν.
Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που αναφέρεται παρουσία ποντικών στο «Ολντ Τράφορντ». Στο παρελθόν έχουν υπάρξει καταγγελίες για ανάλογα περιστατικά, ενώ πέρυσι η βαθμολογία υγιεινής του σταδίου είχε μειωθεί σε 2/5 λόγω εντοπισμού περιττωμάτων τρωκτικών. Μετά από αυτό, ο σύλλογος και οι τοπικές αρχές του Τράφορντ είχαν δεσμευτεί για αυστηρότερα μέτρα καθαρισμού και εντομοκτονίας.
Το Ολντ Τράφορντ, λόγω της τοποθεσίας του κοντά σε κανάλι και σιδηροδρομικές γραμμές, αντιμετωπίζει διαχρονικά ζητήματα με ποντίκια και αρουραίους. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, που κάνουν τα τρωκτικά να αναζητούν θερμότερα και προστατευμένα σημεία. Επιπλέον, κάθε εντός έδρας παιχνίδι με 74.000 φιλάθλους αφήνει πίσω του μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.
Did anyone catch our new winger last night? #mufc pic.twitter.com/pNNSH5CH2x— Jensen Whitehead (@JWhitehead613) January 17, 2025
