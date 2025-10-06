Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Θρήνος για τον Τόνι Πάρκερ που έχασε τον πατέρα του
Ο Τόνι Πάρκερ Σίνιορ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών χωρίς να γίνουν γνωστές οι αιτίες του θανάτου του
Ο Τόνι Πάρκερ Σίνιορ, πατέρας του θρύλου του NBA και εμβληματική μορφή του γαλλικού μπάσκετ, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο του αθλήματος.
Την είδηση έκανε γνωστή ο τετράκις πρωταθλητής του NBA, με δήλωση του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, σκορπίζοντας τη θλίψη καθώς ο πατέρας του υπήρξε μια φωτεινή και αγαπητή προσωπικότητα στον χώρο του γαλλικού μπάσκετ, όπου αγωνίστηκε με πάθος τη δεκαετία του 1980, αφήνοντας πίσω του έντονο αποτύπωμα.
«Ο Τόνι Πάρκερ Σίνιορ, πρώην παίκτης του μπάσκετ και βαθιά αγαπημένη μορφή, μετέδωσε στην οικογένειά του το πάθος του για το άθλημα, τη δύναμη του χαρακτήρα του και τις ανθρώπινες αξίες του — αυτές που διαμόρφωσαν τον άνθρωπο και τον αθλητή που ο Τόνι έγινε», αναφέρει στη δήλωση του ο πρώην άσος των Σπερς και συμπλήρωσε: «Αυτός ο αποχωρισμός αφήνει ένα τεράστιο κενό. Ήταν ένας εμπνευσμένος πατέρας, ένα σημείο αναφοράς στη ζωή των παιδιών του».
Ο θάνατος του Αμερικανού μπασκετμπολίστα ο οποίος είχε πολιτογραφηθεί Γάλλος προκάλεσε σοκ καθώς μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε βρεθεί στο γήπεδο της Βιλερμπάν (ASVEL), της ομάδας που διευθύνει ο γιος του παρακολουθώντας από κοντά τον αγώνα της.
Γεννημένος στο Σικάγο το 1954, ο Πάρκερ Σίνιορ είχε μια αξιόλογη καριέρα στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος σε ομάδες της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Γαλλίας. Αν και δεν έπαιξε ποτέ στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, ήταν γνωστός για το επιθετικό του ταλέντο και την ευστοχία του στο σουτ.
Στο Ντενέν, όπου έγινε ιδιαίτερα αγαπητός, σημείωσε 41 πόντους στο πρώτο του παιχνίδι και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Γαλλίας ερασιτεχνών το 1984, σκοράροντας 35 πόντους στον τελικό.
Για τον γιο του, ο Τόνι Πάρκερ Σίνιορ υπήρξε πηγή έμπνευσης και σταθερότητας. Δεν ανακατευόταν ποτέ με τους προπονητές ή τις αποφάσεις, αλλά ήταν πάντα παρών. Ο ίδιος ο Τόνι Πάρκερ έχει παραδεχθεί ότι κατά τα δύο πρώτα χρόνια του στο NBA, μιλούσε με τον πατέρα του μετά από κάθε παιχνίδι, αναλύοντας την απόδοσή του.
Μετά την κατάκτηση του πρώτου του τίτλου με τους San Antonio Spurs το 2003, ο πατέρας του τού είπε:Τώρα μπορείς να πετάξεις με τα δικά σου φτερά», ενώ ο Τόνι έχει δηλώσει πως κάθε φορά που μιλά δημόσια για τον πατέρα του, λυγίζει από συγκίνηση.
