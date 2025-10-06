Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Τούρκος «χαλαρός» σκοπευτής χτύπησε ξανά κατακτώντας το χρυσό στο Ευρωπαϊκό - Δείτε βίντεο
Ο Τούρκος «χαλαρός» σκοπευτής χτύπησε ξανά κατακτώντας το χρυσό στο Ευρωπαϊκό - Δείτε βίντεο
«Κουβάλησε» την εθνική ομάδα της Τουρκίας και κατέκτησαν τρία χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη
Ο Γιουσούφ Ντικέτς, ο Τούρκος σκοπευτής που έγινε διάσημος με το «στυλ» του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, επέστρεψε στο προσκήνιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αεροβόλων Όπλων. Ο ίδιος οδήγησε την εθνική του ομάδα σε τρία χρυσά μετάλλια στην διοργάνωση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.
Ντυμένος με το χαρακτηριστικό λευκό του μπλουζάκι και τα γυαλιά του, ο Ντικέτς κοίταξε το στόχο του και έριξε μια αβίαστη βολή σε ένα ακόμα βίντεο που έγινε viral, ενώ η Τουρκία νίκησε στον τελικό τους Γερμανούς.
«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τη χώρα μου μπροστά στο κοινό της, καθώς το τουρνουά διεξάγεται για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε ο ίδιος στην Turkey Today. «Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου εδώ είναι καταπληκτική και αποτελεί την ιδανική προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κάιρο τον Νοέμβριο», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο εδώ:
Το βίντεο γρήγορα κέρδισε δημοτικότητα, προκαλώντας μια σειρά από αντιδράσεις που επαινούσαν την ήρεμη προσέγγιση του γνωστού πλέον σκοπευτή στο παιχνίδι. «Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο για τον Γιουσούφ Ντικέτς, ο οποίος αναθεωρεί με άνεση τον ορισμό της σταθερότητας», σχολίασε ένας χρήστης.
«Ο θρύλος επέστρεψε», αντέδρασε ένας άλλος. «Κάποιος έβαλε το τραγούδι του James Bond Skyfall στο φόντο», πρόσθεσε ένας τρίτος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας - Δείτε το βίντεο που προαναγγέλλει την ίδρυση νέου κόμματος
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ντυμένος με το χαρακτηριστικό λευκό του μπλουζάκι και τα γυαλιά του, ο Ντικέτς κοίταξε το στόχο του και έριξε μια αβίαστη βολή σε ένα ακόμα βίντεο που έγινε viral, ενώ η Τουρκία νίκησε στον τελικό τους Γερμανούς.
«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τη χώρα μου μπροστά στο κοινό της, καθώς το τουρνουά διεξάγεται για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε ο ίδιος στην Turkey Today. «Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου εδώ είναι καταπληκτική και αποτελεί την ιδανική προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κάιρο τον Νοέμβριο», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο εδώ:
🇹🇷 Yusuf Dikec from Turkey winning gold medal at European Championships 2025, he does it again very casually— World of Statistics (@stats_feed) October 5, 2025
pic.twitter.com/GplhORFv6S
Vi ricordate di Yusuf Dikeç? 🇹🇷🥇— Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 6, 2025
Dopo aver conquistato il mondo alle Olimpiadi con il suo stile minimalista, continua a stupire e porta la Turchia sul tetto d'Europa! 🇪🇺
(🧵 1/3) pic.twitter.com/OfyQl5FOEB
Το βίντεο γρήγορα κέρδισε δημοτικότητα, προκαλώντας μια σειρά από αντιδράσεις που επαινούσαν την ήρεμη προσέγγιση του γνωστού πλέον σκοπευτή στο παιχνίδι. «Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο για τον Γιουσούφ Ντικέτς, ο οποίος αναθεωρεί με άνεση τον ορισμό της σταθερότητας», σχολίασε ένας χρήστης.
«Ο θρύλος επέστρεψε», αντέδρασε ένας άλλος. «Κάποιος έβαλε το τραγούδι του James Bond Skyfall στο φόντο», πρόσθεσε ένας τρίτος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Τσίπρας - Δείτε το βίντεο που προαναγγέλλει την ίδρυση νέου κόμματος
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα