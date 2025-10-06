Ο Τούρκος «χαλαρός» σκοπευτής χτύπησε ξανά κατακτώντας το χρυσό στο Ευρωπαϊκό - Δείτε βίντεο
Σκοποβολή Γιουσούφ Ντικέτς Κωνσταντινούπολη

Ο Τούρκος «χαλαρός» σκοπευτής χτύπησε ξανά κατακτώντας το χρυσό στο Ευρωπαϊκό - Δείτε βίντεο

«Κουβάλησε» την εθνική ομάδα της Τουρκίας και κατέκτησαν τρία χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη

Ο Τούρκος «χαλαρός» σκοπευτής χτύπησε ξανά κατακτώντας το χρυσό στο Ευρωπαϊκό - Δείτε βίντεο
Ο Γιουσούφ Ντικέτς, ο Τούρκος σκοπευτής που έγινε διάσημος με το «στυλ» του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, επέστρεψε στο προσκήνιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αεροβόλων Όπλων. Ο ίδιος οδήγησε την εθνική του ομάδα σε τρία χρυσά μετάλλια στην διοργάνωση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.

Ντυμένος με το χαρακτηριστικό λευκό του μπλουζάκι και τα γυαλιά του, ο Ντικέτς κοίταξε το στόχο του και έριξε μια αβίαστη βολή σε ένα ακόμα βίντεο που έγινε viral, ενώ η Τουρκία νίκησε στον τελικό τους Γερμανούς. 

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τη χώρα μου μπροστά στο κοινό της, καθώς το τουρνουά διεξάγεται για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε ο ίδιος στην Turkey Today. «Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου εδώ είναι καταπληκτική και αποτελεί την ιδανική προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κάιρο τον Νοέμβριο», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο εδώ:



Το βίντεο γρήγορα κέρδισε δημοτικότητα, προκαλώντας μια σειρά από αντιδράσεις που επαινούσαν την ήρεμη προσέγγιση του γνωστού πλέον σκοπευτή στο παιχνίδι. «Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο για τον Γιουσούφ Ντικέτς, ο οποίος αναθεωρεί με άνεση τον ορισμό της σταθερότητας», σχολίασε ένας χρήστης.

«Ο θρύλος επέστρεψε», αντέδρασε ένας άλλος. «Κάποιος έβαλε το τραγούδι του James Bond Skyfall στο φόντο», πρόσθεσε ένας τρίτος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

