Βίντεο: Ο απίθανος Πίτερ Κράουτς έκανε τον Σερ Γκάρι Όλντμαν να ξεραθεί στα γέλια με την ατάκα για την αγαπημένη του Γιουνάιτεντ - Δείτε βίντεο
Ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός φιλοξένησε στο That Peter Crouch Podcast τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και φίλο της Γιουνάιτεντ και αμφότεροι έδωσαν πραγματικό ρεσιτάλ
Πριν από δύο εβδομάδες, έχοντας χάσει το στοίχημα από τους συμπαρουσιαστές του, δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να ντυθεί ως μασκότ και να συνοδεύσει τους ποδοσφαιριστές μια ερασιτεχνικής ομάδας κατά την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο.
Ο Πίτερ Κράουτς από την εποχή που ήταν ποδοσφαιριστής, δεν ξεχώριζε για το ταλέντο του, αλλά για το ύψος του (2 μέτρα) και το πηγαίο χιούμορ του, το οποίο επιβεβαιώνει σε κάθε εμφάνιση του στο podcast που έχει τον ρόλο του οικοδεσπότη.
Ο πανύψηλος επιθετικός στο τελευταίο επεισόδιο φιλοξένησε τον βραβευμένο με Όσκαρ (και ότι άλλο βραβείο υπάρχει) ηθοποιό Σερ Γκάρι Όλντμαν, γνωστό οπαδό της Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ και προσωπικό φίλο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
Στο ημίωρο που διήρκησε η συνέντευξη με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από την τέχνη και το ποδόσφαιρο, το κυρίαρχο στοιχείο ήταν το γέλιο!
Ο Όλντμαν δήλωσε περήφανος για την ταινία JFK του Όλιβερ Στόουν, αλλά και τον ρόλο του Τσόρτσιλ στο Darkest Hour που του χάρισε το Όσκαρ και έδωσε ρεσιτάλ όταν η κουβέντα πήγε στα ποδοσφαιρικά με τις... πάσες που έπαιρνε από τον Κράουτς.
«Γεννήθηκα σε μια περιοχή όπου ήταν όλοι οπαδοί της Μίλγουολ και πριν από κάθε ματς έβλεπα τους χούλιγκανς της ομάδας να περνούν από το παράθυρο του σπιτιού μου. Όταν ήμουν 8 χρονών άρχισα να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και στα 10 μου είδαν τον τελικό Γιουνάιτεντ-Μπενφίκα και ο Τζόρτζ Μπεστ έγινε ο ήρωας μου. Η Μίλγουολ είναι η ομάδα της γειτονιάς μου και πήγαινα, αλλά η Γιουνάιτεντ η ομάδα της καρδιάς μου κι όταν ερχόταν στο Λονδίνο πάντα πήγαινα να δω τον Μπεστ, τον Τσάρλτον κι εκείνη τη σπουδαία ομάδα».
Ο Όλντμαν τόνισε ότι τον στεναχωρεί το γεγονός ότι πλέον οι ποδοσφαιριστές δεν μένουν σε μια ομάδα για πολλά χρόνια και νιώθει απογοητευμένος από την έλλειψη εκείνης της παλιάς πίστης και αφοσίωσης στη φανέλα, ενώ αναφέρθηκε στη φιλία του με τον Sir Alex Ferguson και στην έμπνευση που αντλεί ακόμη από τον θρυλικό προπονητή.
Ωστόσο η κορυφαία στιγμή του επεισοδίου ήταν όταν ο Κράουτς του έκανε σύντομες ερωτήσεις για το ποδόσφαιρο και τον κινηματογράφο με την τελευταία να κάνει τους πάντες να πέσουν στα... πατώματα από τα γέλια.
«Τι θα προτιμούσες; Να κερδίσεις άλλο ένα Όσκαρ ή να πάρει ξανά η Γιουνάιτεντ το τρεμπλ;»,ρώτησε ο Κράουτς με τον Όλντμαν να βρίσκεται σε... άβολη θέση λέγοντας «... αυτό είναι άδικο!».
Αφού το σκέφτηκε για λίγα δευτερόλεπτα είπε με την καρδιά του:«Θα ήθελα να δω τη Γιουνάιτεντ να κερδίζει ξανά το τρεμπλ!»
Κι αυτή ήταν η πάσα που περίμενε ο Κράουτς για να τρελάνει τους πάντες με τη μυθική του ατάκα που δείχνει την κακή κατάσταση των κόκκινων διαβόλων: «Αυτή τη στιγμή είναι πιο πιθανό να κερδίσω εγώ ένα Όσκαρ παρά να πάρει η Γιουνάιτεντ ξανά το τρεμπλ!»
