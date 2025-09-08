Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ο απίθανος Πίτερ Κράουτς έχασε στοίχημα και έγινε μασκότ ερασιτεχνικής ομάδας - Δείτε βίντεο
Ο πανύψηλος Άγγλος φορ απέδειξε για μια ακόμη φορά το πόσο απίθανος τύπος είναι και γνώρισε μία πραγματική αποθέωση από τους φίλους της Φάρναμ Τάουν
Ο Πίτερ Κράουτς δεν ήταν ο κορυφαίος επιθετικός που έχουμε δει στα Ευρωπαϊκά γήπεδα. Για να λέμε την αλήθεια, απείχε πάρα πολύ από έναν τέτοιο χαρακτηρισμό, κι ας έχει πετύχει ορισμένα εκπληκτικά γκολ που στα μάτια μας γινόταν ακόμη πιο εντυπωσιακά από το μη ποδοσφαιρικό σουλούπι του.
Πανύψηλος σαν βολεϊμπολίστας (οι ψηλοί δεν παίζουν μόνο μπάσκετ), αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει από την εποχή που φορούσε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και αγωνιζόταν με τις Στόουκ. Λίβερπουλ, Τότεναμ ήταν το απίστευτο χιούμορ του, το οποίο διατηρεί ακόμη και σήμερα.
Συμπαρουσιαστής του podcast «That Peter Crouch» μαζί με τους Κρις Σταρκ και Στιβ Σίντγουελ ο 44χρονος παλαίμαχος φορ πήρε την τελευταία θέση στη fantasy league που συμμετείχε μαζί με τους Σταρκ, Σίντγουελ και το στοίχημα που έχασε προέβλεπε ότι θα γινόταν για μια ημέρα η μασκότ μιας ομάδας που θα επέλεγαν οι συμπαρουσιαστές του.
Οι τελευταίοι επέλεξαν το πλήρες πακέτο της εμπειρίας μιας μασκότ που προσφέρει η Φάρναμ Τάουν, μια ερασιτεχνική ομάδα της Αγγλίας, με τους ποδοσφαιριστές της και τους οπαδούς τους να ζουν μία αξέχαστη εμπειρία το περασμένο Σάββατο δημιουργώντας ρεκόρ προσέλευσης (2.134 θεατές).
Ο ύψους 2.01 Κράους φόρεσε τη στολή της Φάρναμ και πήρε μέρος σε όλες τις δραστηριότητες που προβλέπει ο ρόλος: γνωριμία με τους παίκτες πριν από το ματς, φωτογραφίες με τους υπόλοιπους μικρούς που είχαν τον ρόλο της μασκότ συνοδεύοντας τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και δείπνο.
Κι όταν έκανε την εμφάνιση του στον αγωνιστικό χώρο χέρι με χέρι με ποδοσφαιριστή της Φάρναμ, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και γέλια μπροστά στο ασυνήθιστο θέαμα μίας μασκότ μ' αυτό το μπόι.
Peter Crouch was unbelievable on his day… 🤯pic.twitter.com/kcZ3jbHocd— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 7, 2025
A classic Peter Crouch moment 🤣⚽️ pic.twitter.com/dR3GGp06KQ— Football Fights (@footbalIfights) June 24, 2025
Όταν ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη φωτογραφία ήταν η πρώτη φορά που η μασκότ κάλυπτε εξ ολοκλήρου τον παίκτη που συνόδευε με τον κόσμο να τον αποθεώνει και τον παλαίμαχο Άγγλο διεθνή να υπογράφει εκατοντάδες αυτόγραφα και φωτογραφίες.
Ωστόσο, το σόου του Κράουτς δεν ολοκληρώθηκε εκεί, αλλά στο ημίχρονο συμμετείχε σε διαγωνισμό πέναλτι, όπου ο ίδιος είχε τον ρόλο του τερματοφύλακα και φυσικά χάρισε στον κόσμο τον θρυλικό ρομποτικό πανηγυρισμό του.
My Saturday was better than yours. Absolute pleasure to walk out with the big man, should of got him to stand by the side of me😂🔥 @FarnhamTownFC @petercrouch @PeterCrouchPod pic.twitter.com/LyWBYxUcjZ— Jack Dean (@Jack_Dean7) September 7, 2025
Και όσο και αν δεν έφερε γούρι στους γηπεδούχους που αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με τη Σόλινγκ, το κοινό έζησε μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσει.
