Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Super League 1: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, έπεσε στην 3η θέση ο Ολυμπιακός - Η βαθμολογία
Η ΑΕΚ έμεινε αήττητη και στην κορυφή - Ο ΠΑΟΚ την ακολουθεί στο -2 και πλέον είναι 3ος ο Ολυμπιακός - Δεύτερη νίκη για τον ΠΑΟ
Ο ΠΑΟΚ θριάμβευσε στο ντέρμπι της Τούμπας κερδίζοντας 2-1 τον Ολυμπιακό με ανατροπή και κράτησε μόνη πρώτη την ΑΕΚ στην βαθμολογία.
Η ΑΕΚ κέρδισε 3-2 την Κηφισιά έφτασε στους 16β. και είναι στο +2 από τον ΠΑΟΚ που έφτασε στους 14β. Στην 3η θέση είναι πλέον ο Ολυμπιακός, που γνώρισε την πρώτη του ήττα στη Stoiximan Super League.
Την τετράδα συμπληρώνει ο Λεβαδειακός. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου και έφτασε στη 2η νίκη του στο πρωτάθλημα.
Χωρίς νίκη μετά από 6 αγώνες είναι ο Παναιτωλικός και η ΑΕΛ που άλλαξαν και προπονητές!
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΟΦΗ – Άρης 3-0
ΑΕΛ Novibet – Βόλος 2-5
Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0
Η βαθμολογία (6η αγωνιστική)
1. ΑΕΚ 16
2. ΠΑΟΚ 14
3. Ολυμπιακός 13
4. Λεβαδειακός 10
5. Άρης 10
6. Βόλος 9
7. Παναθηναϊκός 8
8. Κηφισιά 7
8. ΟΦΗ 6
9. Ατρόμητος 5
10. Πανσερραϊκός 5
11. Παναθηναϊκός 5
12. ΑΕΛ Novibet 4
13. Πανσερραϊκός 4
14. Αστέρας AKTOR 2
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν 5 αγώνες.
Ειδήσεις σήμερα:
Με τη μέθοδο «κλέφτες κι αστυνόμοι» έστησαν τη διπλή τηλεφωνική απάτη στο Χαλάνδρι - Πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες και κοσμήματα η λεία τους
Από τις κουμπαριές με τον Ερντογάν στα Μνημόνια: Το νέο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη που τα έζησε όλα
Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Της επιτέθηκε δύο φορές
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr