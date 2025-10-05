Super League 1: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, έπεσε στην 3η θέση ο Ολυμπιακός - Η βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ θριάμβευσε στο ντέρμπι της Τούμπας κερδίζοντας 2-1 τον Ολυμπιακό με ανατροπή και κράτησε μόνη πρώτη την ΑΕΚ στην βαθμολογία.



Η ΑΕΚ κέρδισε 3-2 την Κηφισιά έφτασε στους 16β. και είναι στο +2 από τον ΠΑΟΚ που έφτασε στους 14β. Στην 3η θέση είναι πλέον ο Ολυμπιακός, που γνώρισε την πρώτη του ήττα στη Stoiximan Super League.



Την τετράδα συμπληρώνει ο Λεβαδειακός. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου και έφτασε στη 2η νίκη του στο πρωτάθλημα.



Χωρίς νίκη μετά από 6 αγώνες είναι ο Παναιτωλικός και η ΑΕΛ που άλλαξαν και προπονητές!



Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΟΦΗ – Άρης 3-0

ΑΕΛ Novibet – Βόλος 2-5

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 6-0

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0

Η βαθμολογία (6η αγωνιστική)

1. ΑΕΚ 16

2. ΠΑΟΚ 14

3. Ολυμπιακός 13

4. Λεβαδειακός 10

5. Άρης 10

6. Βόλος 9

7. Παναθηναϊκός 8

8. Κηφισιά 7

8. ΟΦΗ 6

9. Ατρόμητος 5

10. Πανσερραϊκός 5

11. Παναθηναϊκός 5

12. ΑΕΛ Novibet 4

13. Πανσερραϊκός 4

14. Αστέρας AKTOR 2

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν 5 αγώνες.





