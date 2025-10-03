Η Στεφανίδη απάντησε σε σχόλιο που δέχθηκε για τα κιλά της στο Instagram - Φωτογραφία
Κατερίνα Στεφανίδη Στίβος Κιλά

Η Στεφανίδη απάντησε σε σχόλιο που δέχθηκε για τα κιλά της στο Instagram - Φωτογραφία

Η Κατερίνα Στεφανίδη έχει πάρει κάποια κιλά από την γέννηση του γιου της και δεν άφησε αναπάντητο το σχετικό σχόλιο στο προφίλ της στο Instagram

Η Στεφανίδη απάντησε σε σχόλιο που δέχθηκε για τα κιλά της στο Instagram - Φωτογραφία
Η Κατερίνα Στεφανίδη έφερε στον κόσμο πριν από τρεις μήνες το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, αλλά σκοπεύει να συνεχίσει τους αγώνες της στο επί κοντώ. 

Υπό τις οδηγίες του  συντρόφου και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ, ξεκίνησε προπονήσεις στις ΗΠΑ για να βρει την φόρμα της και να επιστρέψει στη δράση το 2026. 

Πριν από λίγες ημέρες ανέβασε ένα βίντεο από την προπόνησή της και ένας χρήστης του Instagram της έγραψε: «Για τα κιλάκια». Όπως είναι φυσικό η χρυσή Ολυμπιονίκης έχει πάρει κάποια κιλά λόγω της εγκυμοσύνης και εκνευρίστηκε με αυτό το σχόλιο. 

Έτσι αποφάσισε να απαντήσει δημόσια. «Βλέπεις γυναίκα να κάνει ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3 μήνες μετά από την γέννηση του παιδιού της και λες... τι να πω, τι να πω... και λες αυτό» έγραψε και ανέβασε φωτογραφία από την προπόνηση αλλά και το σχόλιο του χρήστη. 

Η Στεφανίδη απάντησε σε σχόλιο που δέχθηκε για τα κιλά της στο Instagram - Φωτογραφία




