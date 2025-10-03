Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Η Στεφανίδη απάντησε σε σχόλιο που δέχθηκε για τα κιλά της στο Instagram - Φωτογραφία
Η Στεφανίδη απάντησε σε σχόλιο που δέχθηκε για τα κιλά της στο Instagram - Φωτογραφία
Η Κατερίνα Στεφανίδη έχει πάρει κάποια κιλά από την γέννηση του γιου της και δεν άφησε αναπάντητο το σχετικό σχόλιο στο προφίλ της στο Instagram
Η Κατερίνα Στεφανίδη έφερε στον κόσμο πριν από τρεις μήνες το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, αλλά σκοπεύει να συνεχίσει τους αγώνες της στο επί κοντώ.
Υπό τις οδηγίες του συντρόφου και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ, ξεκίνησε προπονήσεις στις ΗΠΑ για να βρει την φόρμα της και να επιστρέψει στη δράση το 2026.
Πριν από λίγες ημέρες ανέβασε ένα βίντεο από την προπόνησή της και ένας χρήστης του Instagram της έγραψε: «Για τα κιλάκια». Όπως είναι φυσικό η χρυσή Ολυμπιονίκης έχει πάρει κάποια κιλά λόγω της εγκυμοσύνης και εκνευρίστηκε με αυτό το σχόλιο.
Έτσι αποφάσισε να απαντήσει δημόσια. «Βλέπεις γυναίκα να κάνει ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3 μήνες μετά από την γέννηση του παιδιού της και λες... τι να πω, τι να πω... και λες αυτό» έγραψε και ανέβασε φωτογραφία από την προπόνηση αλλά και το σχόλιο του χρήστη.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Υπό τις οδηγίες του συντρόφου και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ, ξεκίνησε προπονήσεις στις ΗΠΑ για να βρει την φόρμα της και να επιστρέψει στη δράση το 2026.
Πριν από λίγες ημέρες ανέβασε ένα βίντεο από την προπόνησή της και ένας χρήστης του Instagram της έγραψε: «Για τα κιλάκια». Όπως είναι φυσικό η χρυσή Ολυμπιονίκης έχει πάρει κάποια κιλά λόγω της εγκυμοσύνης και εκνευρίστηκε με αυτό το σχόλιο.
Έτσι αποφάσισε να απαντήσει δημόσια. «Βλέπεις γυναίκα να κάνει ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3 μήνες μετά από την γέννηση του παιδιού της και λες... τι να πω, τι να πω... και λες αυτό» έγραψε και ανέβασε φωτογραφία από την προπόνηση αλλά και το σχόλιο του χρήστη.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα