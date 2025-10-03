Basket League: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του Άρη για το ματς στην Καρδίτσα
Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Άρη στο «Γ. Μπουρούσης»

Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Άρη στην Καρδίτσα για τον αγώνα της Basket League με τον ΑΣΚ ανακοίνωσε η αστυνομία, κατόπιν απόφασης που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε «απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση στους φιλάθλους της ομάδας Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GREEK BASKET LEAGUE, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων K.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00΄στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.»

