Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Basket League: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του Άρη για το ματς στην Καρδίτσα
Basket League: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του Άρη για το ματς στην Καρδίτσα
Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Άρη στο «Γ. Μπουρούσης»
Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Άρη στην Καρδίτσα για τον αγώνα της Basket League με τον ΑΣΚ ανακοίνωσε η αστυνομία, κατόπιν απόφασης που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε «απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση στους φιλάθλους της ομάδας Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GREEK BASKET LEAGUE, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων K.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00΄στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.»
Ειδήσεις σήμερα:
Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε «απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση στους φιλάθλους της ομάδας Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GREEK BASKET LEAGUE, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων K.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00΄στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.»
Ειδήσεις σήμερα:
Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα