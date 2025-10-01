Προπονητής Γκοου Αχέντ Ίγκλς: «Με εντυπωσίασε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις»
Europa League Παναθηναϊκός Γκόου Αχέντ Ίγκλς

Ο Μέλβιν Μπόελ αν και αρχικά τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνεται ακόμη αγωνιστικά, στάθηκε στην ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών των πράσινων

Ο νεαρός τεχνικός της Γκόου Αχέντ Ιγκλς (είναι μόλις 38 ετών) μίλησε με πολύ καλά λόγια για τους πράσινους, ωστόσο προειδοποίησε ότι η ομάδα του παρά την ήττα της πρεμιέρας από την Στεάουα, θα προσπαθήσει να είναι και πάλι ανταγωνιστική.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μέλβιν Μπόελ:
«Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που ακόμα ψάχνεται. Η εκκίνηση στο πρωτάθλημα δεν είναι ιδανική. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα πέτυχαν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα απέναντι στους Γιούνγκ Μπόις. Εκεί με εντυπωσίασαν πραγματικά με το παιχνίδι τους. Έχουν πολλούς δημιουργικούς παίκτες και ποδοσφαιριστές με εμπειρία σ’ αυτό το επίπεδο. Επίσης, έχουν ποικιλία στους σκόρερ και παίκτες με ατομική ποιότητα.

Οι πιθανότητές μας βασίζονται σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά: Να παίζουμε με ενθουσιασμό, βάθος κι ενέργεια, όπως πάντα. Το κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στην FCSB, μια πολύ πονηρή ομάδα. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε. Έτσι, υπάρχουν ευκαιρίες απέναντι σε κάθε αντίπαλο».

Ο Μπόελ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θεωρεί την Eredivisie πιο σημαντική από το Europa League, αλλά προχώρησε σε αλλαγές στην ενδεκάδα στον αγώνα με την Telstar, ώστε να την έχει πιο φρέσκια την ομάδα του με τον Παναθηναϊκό και σχολίασε γι' αυτό: «Οι αλλαγές δεν είχαν να κάνουν με το ποια διοργάνωση είναι πιο σημαντική. Ήταν κυρίως θέμα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Μερικές φορές είναι σοφό να δώσεις ανάσες σε παίκτες που έχουν επιβαρυνθεί με πέντε ματς σε 15 ημέρες. Όταν έχεις καλούς παίκτες στον πάγκο, είναι εφικτό να δώσεις ανάπαυση σε κάποιους».

Ο 25χρονος αριστερός μπακ Ντιν Τζέιμς, με καταγωγή από την Ινδονησία, σχολίασε: «Θα είναι δύσκολο ματς για μας. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος με καλούς κι έμπειρους παίκτες. Για μας, ωστόσο, είναι και μία ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο Europa League. Θα είναι ωραίος αγώνας κι ελπίζω να πάρουμε αποτέλεσμα».

