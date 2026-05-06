Καλαμάτα: Νέος προπονητής ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας
Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θα αντικαταστήσει τον Αλέκο Βοσνιάδη και θα ετοιμάσει την ομάδα για την παρουσία της στη Super League 1
Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Καλαμάτας.
Ο 41χρονος τεχνικός που αυτή τη σεζόν δούλεψε στην Ελλάς Σύρου υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών και θα διαδεχθεί τον Αλέκο Βοσνιάδη ο οποίος ανέβασε την ομάδα στη Stoiximan Super League 1 μετά από 25 χρόνια.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα
«Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.
Ο 41χρονος τεχνικός επιστρέφει στη Μαύρη Θύελλα έπειτα από σχεδόν εξίμισι χρόνια, με στόχο να την καθοδηγήσει και να την καθιερώσει στη Super League. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει την ομάδα μας τόσο ως βοηθός προπονητή όσο και ως ποδοσφαιριστής.
Με καταγωγή από την Καλαμάτα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Pro και τα τελευταία τρία χρόνια εργάστηκε στην Ελλάς Σύρου. Με την ομάδα της Σύρου σημείωσε σημαντικές επιτυχίες, καθώς την οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Super League 2 και την καθιέρωσε στην κατηγορία με άνεση, δημιουργώντας ένα αξιόμαχο σύνολο που απέσπασε τον σεβασμό αντιπάλων και φιλάθλων.
Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής στον ΑΟ Χαλκίδας, τον Αχαρναϊκό, τον Παλληνιακό, τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου και τον ΠΑΟ Καλυβίων, ενώ έχει διατελέσει και βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό Βόλου.
Coach, σε καλωσορίζουμε στη Μαύρη Θύελλα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σου.
Δήλωση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην ομάδα της Καλαμάτας, μια ομάδα στην οποία έχω υπηρετήσει και κατά το παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη διοίκηση και ειδικά τον πρόεδρο τον Γιώργο Πρασσά για την ευκαιρία που μου δίνει στην ομάδα της Καλαμάτας στην Super League. Θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να δικαιώσω τόσο την ομάδα για την επιλογή της, όσο και για να κάνω χαρούμενο τον κόσμο της Μαύρης Θύελλας».
