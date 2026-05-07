Ουκρανική επιδρομή στο Μπριάνσκ: 13 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί

Δεκατρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από ουκρανική αεροπορική επιδρομή που έπληξε πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ
, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία
, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής, Αλεξάντρ Μπόγκομαζ.
Ο Μπόγκομαζ ανακοίνωσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες της πόλης και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 13 ανθρώπων.
Η επίθεση σημειώθηκε ενώ συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο σχετικά με παραβιάσεις της μονομερούς κατάπαυσης του πυρός που είχε ανακοινώσει η ουκρανική πλευρά.
Το Κίεβο κατήγγειλε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στόχων, παρά την εκεχειρία που είχε προτείνει.
Η ουκρανική κυβέρνηση κάλεσε τη ρωσική πλευρά να σεβαστεί την παύση των εχθροπραξιών, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα απαντά «συμμετρικά» σε κάθε ρωσική παραβίαση.