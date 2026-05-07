Ουκρανική επιδρομή στο Μπριάνσκ: 13 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί
Ρωσικές αρχές αναφέρουν πλήγματα σε πολυκατοικίες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία – Το Κίεβο καταγγέλλει συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις παρά την κατάπαυση πυρός

Δεκατρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από ουκρανική αεροπορική επιδρομή που έπληξε πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής, Αλεξάντρ Μπόγκομαζ.

Ο Μπόγκομαζ ανακοίνωσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες της πόλης και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 13 ανθρώπων.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο σχετικά με παραβιάσεις της μονομερούς κατάπαυσης του πυρός που είχε ανακοινώσει η ουκρανική πλευρά.

Το Κίεβο κατήγγειλε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στόχων, παρά την εκεχειρία που είχε προτείνει.

Η ουκρανική κυβέρνηση κάλεσε τη ρωσική πλευρά να σεβαστεί την παύση των εχθροπραξιών, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα απαντά «συμμετρικά» σε κάθε ρωσική παραβίαση.

