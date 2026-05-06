Κουτλουάι: «Ο Γιαννακόπουλος θα κάνει πλαστική και θα έρθει στο Final 4 με ελικόπτερο»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός 2026 EuroLeague Final Four Athens Ιμπραήμ Κουτλουάι

Κουτλουάι: «Ο Γιαννακόπουλος θα κάνει πλαστική και θα έρθει στο Final 4 με ελικόπτερο»

Ο Τούρκος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού υποστήριξε ότι ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα κάνει τα πάντα για να βρεθεί στο Final 4

Κουτλουάι: «Ο Γιαννακόπουλος θα κάνει πλαστική και θα έρθει στο Final 4 με ελικόπτερο»
5 ΣΧΟΛΙΑ
O Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για το Game 3 των Playoffs της EuroLeague με στόχο να προκριθεί απευθείας στο Final 4 της Αθήνας.

Ο πρώην παίκτης του τριφυλλιού, Ιμπραήμ Κουτλουάι, σχολίασε τα τεκτενώμενα του Game 2 και συγκεκριμένα την τιμωρία που επέβαλε η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στον πρόεδρο της ομάδας, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο S Sport

Για την τιμωρία και την απαγόρευση εισόδου στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο Final Four: «Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει.

Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και φτάσει στον τελικό, ο Γιαννακόπουλος θα βρει τρόπο. Θα κάνει πλαστική στο πρόσωπό του, θα το αλλάξει και θα πάει στο γήπεδο.

Μπορεί να κατέβει με ελικόπτερο από πάνω, να μπει από άλλη είσοδο. Ακόμα και να χρειαστεί, θα πάει δύο μέρες πριν και θα μείνει εκεί για να είναι μέσα».

Για τη σειρά της Φενέρ με τη Ζάλγκιρις: «Η Ζάλγκιρις μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά της στα σουτ και να παίξει καλύτερα, όμως δεν πρέπει να αλλάξουμε τη δική μας ταυτότητα.

Ακόμα κι αν παίξουν καλύτερα, γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι οι πιθανότητές τους να επιστρέψουν από το 2-0 και να αποκλείσουν τη Φενέρμπαχτσε είναι μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές».

Για το αν υπάρχει ομάδα που μπορεί να κερδίσει την Φενέρ σε σειρά αγώνων: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα στη EuroLeague που να μπορεί να νικήσει τη Φενέρμπαχτσε τρεις φορές στη σειρά.

Ίσως αν παίζαμε με τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό να μην ήταν τόσο ξεκάθαρο, αλλά και πάλι θεωρώ ότι θα παίρναμε τη σειρά.

Ελπίζω να τελειώσει η σειρά την Τετάρτη, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε για το Final Four».
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης